En medio de la profunda crisis económica desatada por el presidente Javier Milei y el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, la preocupación crece entre los comerciantes de la Quebrada Humahuaca, quienes aseguran que las ventas están prácticamente paralizadas en un contexto donde noviembre y diciembre ya representan meses tradicionalmente de baja afluencia turística. "Todo es difícil para todos", advirtieron desde el sector.

Desde hace meses, el nivel de actividad está amesetado, con un consumo masivo que sigue en retroceso, salarios planchados, destrucción de empleo formal y una industria y construcción que continúan en caída.

Romina, comerciante de Purmamarca, describió el panorama y señaló que pese a que "los precios se han mantenido, las ventas son bajas”. La mujer explicó que muchos productos dependen de las importaciones provenientes desde Bolivia y Perú, lo que los vuelve sensibles a los movimientos del dólar, aunque, incluso con aumentos moderados, “la gente no compra porque no hay plata”.

A pesar del último fin de semana largo, la actividad comercial no repuntó. “Hubo afluencia, pero no ventas. Purmamarca es un pueblo chico y hay mucha competencia, eso complica”, sostuvo.

La caída también se relaciona con la situación económica general: “La inflación que tanto habla el Gobierno no se ve reflejada en ingresos. A nosotros nos suben los alquileres, los impuestos, los insumos, y muchos comerciantes pagan empleados”, afirmó la comerciante en diálogo con Somos Jujuy.

Mientras el presidente Milei festeja la baja de la inflación, la realidad marca que el aumento sostenido de los precios se acelera, el consumo entró en una nueva etapa en la que los ciudadanos empezaron a resignar servicios y actividades y pasaron de una actitud de prudencia al padecimiento.

La preocupación no es solo local. Según comentó Romina, proveedores que recorren otros destinos del país describen un escenario similar: “Nos dicen que en el sur, en Tucumán o Salta tampoco se vende como antes. Todo ha bajado, no solo el rubro turístico”.

Los comerciantes esperan que enero y febrero, tradicionalmente más fuertes para el turismo, puedan traer algo de alivio, aunque la incertidumbre continúa marcando al sector.

Fin de semana XL: Jujuy solo alcanzó un 68,5% de ocupación hotelera

El último fin de semana extralargo por el Día de la Soberanía Nacional dejó un movimiento turístico récord en todo el país, pero mostró una tendencia que refleja el contexto económico. En el caso de San Salvador de Jujuy, el territorio dejó cifras decepcionantes para el sector, ya que solo hubo un 68,5% de ocupación hotelera.

El secretario de Cultura y Turismo del municipio, Luciano Córdoba, confirmó que se alcanzó un "pernocte de 2.75 noches", es decir, "casi tres noches sobre un fin de semana de cuatro”. El funcionario confirmó además que más de 3.500 personas recorrieron la ciudad entre el viernes y el lunes. “Esto implica más generación de puestos de trabajo y un derrame en toda la economía local, desde los guías y las agencias de viaje hasta los hoteles y la gastronomía”, expresó.

No obstante, la cifra se ubicó muy por debajo de las expectativas que tenía el sector para un fin de semana de cuatro días. Estas cifras demuestran que la capital provincial no logró escapar del contexto económico a nivel nacional, de modo que muchos comerciantes se vieron obligados a bajar los precios para generar una rentabilidad mayor.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), “durante el fin de semana por el Día de la Soberanía Nacional se desplazaron 1.694.000 turistas por la Argentina, un 21% más que en el mismo feriado de 2024”. Mientras que la estadía promedio fue de 2,3 noches, un 15% más que en 2024, aunque el gasto diario por persona cayó 3,7% en términos reales.