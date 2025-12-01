Nvidia adquiere participación de 2.000 millones de dólares en Synopsys

La ilustración muestra el logotipo de NVIDIA

Nvidia invirtió 2.000 millones de dólares en el desarrollador de software de diseño de chips Synopsys en el marco de una alianza plurianual ampliada para desarrollar conjuntamente nuevas herramientas de diseño de productos en todos los sectores utilizando su tecnología de IA.

El acuerdo, dado a conocer por las empresas el lunes, se suma a la serie de nuevas asociaciones de Nvidia en el ecosistema de la inteligencia artificial, en medio de la preocupación por los acuerdos cada vez más circulares.

Las acciones de Synopsys subían un 7% en las operaciones previas a la apertura de la sesión, mientras que las de Nvidia caían casi un 2%.

La firma más valiosa del mundo ha invertido miles de millones de dólares este año en empresas vinculadas a la pujante industria de la IA, desde acuerdos que permiten una inversión de hasta 100.000 millones de dólares en OpenAI, matriz de ChatGPT, hasta una participación de 5.000 millones de dólares en Intel.

Nvidia, que es cliente de Synopsys, compró acciones ordinarias de la empresa a 414,79 dólares por acción, informaron las empresas el lunes, lo que representa un descuento de alrededor del 0,8% respecto al último precio de cierre de las acciones el viernes.

La asociación no es exclusiva, dijeron las empresas. Synopsys cuenta con AMD como cliente, mientras que Nvidia trabaja con el rival de la firma de automatización del diseño electrónico (EDA) Cadence Design.

Las acciones de Cadence bajaban ligeramente en las operaciones previas a la comercialización.

En virtud de esta alianza, Synopsys utilizará el conjunto de herramientas de desarrollo y bibliotecas de código de Nvidia para trabajar en sus aplicaciones de diseño de chips, verificación física, simulaciones moleculares y otros procesos de EDA.

"La complejidad y el costo del desarrollo de sistemas inteligentes de nueva generación exigen soluciones de ingeniería con una integración más profunda de la electrónica y la física, acelerada por las capacidades de IA y computación", dijo el presidente ejecutivo de Synopsys, Sassine Ghazi.

Con información de Reuters