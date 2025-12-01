Barracas Central vs. Gimnasia La Plata: hora, TV en vivo y streaming online del partido

Gimnasia vs Barracas Central por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Gimnasia de La Plata buscará seguir con su gran momento cuando visite a Barracas Central este lunes, en un duelo correspondiente a los Playoff del Torneo Clausura. El Lobo de La Plata llega a este compromiso tras una notable recuperación que lo llevó de pelear por no descender a meterse en la instancia definitoria del campeonato, mientras que El Guapo intentará aprovechar su localía después de haber superado a Deportivo Riestra en el alargue con un gol de Nicolás Blandi.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Gimnasia de La Plata y Barracas Central, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata?

El partido entre Gimnasia de La Plata y Barracas Central por los Playoff del Torneo Clausura se jugará este lunes 1 de diciembre de 2025, a partir de las 17 horas (hora argentina) en el estadio Claudio Tapia. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El streaming online irá por Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Hernán Mastrángelo, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR.

El conjunto de Fernando Zaniratto llega a este encuentro tras protagonizar una de las recuperaciones más destacadas del torneo. Hasta hace algunas semanas, el Lobo de La Plata estaba peleando por mantenerse en la Primera División, pero una serie de buenos resultados en las últimas fechas no solo le permitió salvarse del descenso, sino que además le alcanzó para meterse en los Playoff del Torneo Clausura.

El equipo albiazul viene de vencer 2-1 a Unión de Santa Fe en el estadio 15 de Abril, con goles de Enzo Martínez y Manuel Panaro. Esta victoria fue clave para consolidar la clasificación a la fase definitoria y llegar con confianza a este compromiso ante Barracas Central, donde buscará dar el golpe como visitante.

Por su parte, Barracas Central llega a este encuentro tras haber conseguido vencer 1-0 a Deportivo Riestra en el Guillermo Laza, con un gol de Nicolás Blandi en un encuentro que tuvo que definirse en el alargue. El Guapo se metió a los Playoff tras finalizar en la sexta posición de la Zona A con 23 puntos, demostrando solidez en la fase regular del campeonato.

El ganador de este partido enfrentará en semifinales a Estudiantes de La Plata, que venció a Central Córdoba en Santiago del Estero. Este dato le agrega mayor presión y motivación a ambos equipos, que buscarán avanzar en el torneo y acercarse al objetivo de consagrarse campeones del Clausura, especialmente a Gimnasia en lo que podría ser un clásico que defina un lugar en la final.

Formaciones probables de Barracas Central y Gimnasia de La Plata

Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Rafael Barrios, Nicolás Demartini; Dardo Miloc, Iván Tapia, Jhonatan Candia; Facundo Bruera, Javier Ruiz.

Gimnasia de La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Yonathan Giampaoli, Enzo Martínez, Matías Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.

El técnico de Gimnasia de La Plata, Zaniratto, tenía planeado repetir el once inicial que enfrentó a Unión de Santa Fe, pero el plan se modificó debido a que en las últimas horas Alejandro Piedrahita volvió a sentir una molestia muscular en el gemelo y quedó descartado para formar parte de la estructura titular y también de los convocados. En su lugar ingresaría el juvenil Jeremías Merlo, quien tuvo muy buenos minutos frente a Unión.

La otra novedad que tiene la convocatoria del cuerpo técnico del Lobo es la presencia del delantero Jorge De Asis, que debutó en primera con Diego Flores y que ya acumula tres partidos en primera división. Será una de las alternativas albiazules en la ofensiva ante Barracas Central. Cabe destacar que dos días más tarde, De Asis jugará la final del Torneo Proyección ante Boca en el estadio de Banfield.

Por el lado de Barracas Central, la principal ausencia respecto al partido ante Riestra será en la defensa, ya que el defensor central Yonatthan Rak tuvo que salir por una lesión muscular y se perderá el partido. En su lugar ingresaría Rafael Barrios para acompañar a Nicolás Capraro y Fernando Tobio en la línea defensiva.

Quien tampoco podrá estar entre los convocados es Iván Guaraz, que fue expulsado ante Riestra, pero el volante central suele entrar desde el banco de suplentes y no alterará el plan de Rubén Darío Insúa, que mantendrá el mismo once salvo la variante obligada de Rak. El Guapo buscará aprovechar su localía con un esquema similar al que le dio resultado en la fase regular del torneo.

Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata: ficha técnica