Jefe de ONU propone recortar presupuesto 2026 en 577 millones de dólares y 18% de los empleos

FOTO ARCHIVO-El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, asiste a la sesión plenaria de apertura de la Cumbre del G20

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, propuso formalmente el lunes recortar el presupuesto básico de la ONU para el próximo año en 577 millones de dólares y eliminar más del 18% de los empleos.

Guterres está buscando formas de mejorar la eficiencia y reducir costos en momentos en que el organismo mundial cumple 80 años este año en un contexto de una crisis de efectivo, impulsada en gran medida por los atrasos de Estados Unidos.

"Terminamos 2024 con 760 millones de dólares en atrasos, de los cuales 709 millones siguen pendientes. Tampoco hemos recibido 877 millones de dólares de las cuotas de 2025, por lo que los atrasos ascienden ahora a 1.586 millones de dólares", dijo Guterres ante el comité de presupuesto de la Asamblea General de la ONU, integrado por 193 miembros.

Guterres propuso un presupuesto básico de 3.238 millones de dólares para 2026, con una reducción del 15% con respecto a este año. Este presupuesto incluye labores políticas, humanitarias, de desarme, económicas, de asuntos sociales y de comunicación. Las contribuciones a la mayoría de las agencias, fondos y programas de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos y la organización infantil UNICEF, son voluntarias.

“La liquidez sigue siendo frágil y este desafío persistirá independientemente del presupuesto final aprobado por la Asamblea General, dado el volumen inaceptable de atrasos”, dijo.

Estados Unidos es el principal contribuyente al presupuesto básico de la ONU, aportando un máximo de 22%, según las evaluaciones acordadas por la Asamblea General. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descrito a la ONU como un organismo con "gran potencial", pero afirmó que no lo estaba aprovechando y que iba a recortar drásticamente la financiación.

Guterres lanzó en marzo un grupo de trabajo, conocido como UN80, que busca reducir costos y mejorar la eficiencia.

Las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU cuentan con un presupuesto independiente. En octubre, funcionarios de alto rango de la ONU anunciaron que una cuarta parte de las fuerzas de paz en nueve operaciones en todo el mundo se verían reducidas debido a la falta de fondos y a la incertidumbre sobre la futura financiación procedente de Estados Unidos.

