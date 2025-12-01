Qué autos dejó de fabricar Renault en Argentina.

Renault confirmó que a partir de diciembre de 2025 dejará de fabricar los modelos Logan, Sandero y Stepway en su planta ubicada en Córdoba, tras nueve años de producción continua. Estos autos, con alrededor de 160 mil unidades producidas, fueron pilares importantes tanto para el mercado argentino como para la región.

El inicio de la fabricación local del Logan se remonta a diciembre de 2016, aunque este modelo ya se vendía en Argentina desde 2007, importado desde Brasil. El Logan, Sandero y Stepway comparten la misma plataforma, lo que facilitó su producción paralela en la planta cordobesa. Ante esta decisión, los clientes que actualmente están pagando planes de ahorro por estos vehículos podrán optar por reemplazarlos con el Renault Kardian, un modelo fabricado en Brasil.

Qué pasará con la fábrica de Renault en Córdoba

El aviso ya se concretó de manera oficial. "Los modelos iniciarán su proceso de fin de vida industrial y comercial en Argentina, a partir del mes de diciembre de 2025", manifestaron desde Renault Argentina.

También sostuvieron que esto es "parte de una evolución estratégica del portafolio regional y de la preparación para una nueva etapa industrial de productos y tecnologías fabricadas en la planta".

La compañía anunció que su planta de Santa Isabel se enfocará en la producción de vehículos comerciales. Allí se lanzará la nueva pick-up Niagara a mediados de 2026, junto con la renovación del utilitario Kangoo. Ambos modelos compartirán una línea de producción multimodal, resultado de una inversión de 350 millones de dólares en el desarrollo de la fábrica.

Renault reafirmó su compromiso con la industria local y aseguró que la transición será ordenada y progresiva, buscando preservar la actividad en la planta cordobesa y generar nuevas oportunidades productivas. El proyecto Concept Niagara, orientado a la exportación, será clave para este nuevo rumbo.

La nueva pick-up Niagara y el Kangoo renovado compartirán la plataforma más moderna del grupo a nivel mundial. La planta operará con dos turnos, destinando aproximadamente dos tercios de la capacidad a la producción de la pick-up y un tercio al utilitario Kangoo.

Esta reestructuración en la producción llega en un contexto donde la industria automotriz argentina enfrenta desafíos, como la caída de exportaciones y la necesidad de adaptarse a nuevos mercados y tecnologías. La apuesta de Renault por los vehículos comerciales busca mantener activa su planta y potenciar su presencia en el segmento regional.