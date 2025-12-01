Reconvertí tu celular viejo en un ebook en 5 pasos

Un dispositivo que parecía destinado al cajón puede convertirse en una verdadera biblioteca portátil sin gastar un peso.

Si tenés un celular o una tablet vieja juntando polvo, antes de pensar en tirarla o reemplazarla, vale la pena probar algo mucho más útil y sostenible: transformarla en un lector de ebooks. Con unos ajustes simples y las apps adecuadas, un dispositivo que parecía destinado al cajón puede convertirse en una verdadera biblioteca portátil sin gastar un peso.

Esta alternativa es ideal si querés leer más, evitar la basura electrónica y aprovechar lo que ya tenés. Como lector de ebooks, los smartphones funcionan perfecto. Si estás pensando en comprarte un e-reader dedicado, quizás no haga falta: tu viejo equipo puede cumplir ese rol sin problemas.

Cómo preparar tu dispositivo para leer cómodamente

Reciclar tu teléfono o tablet como e-reader es muy sencillo. Solo necesitás ajustar algunos detalles para que la experiencia sea cómoda:

Activá el modo lectura o luz nocturna para reducir la fatiga visual.

Ajustá el brillo según la iluminación del ambiente.

Organizá tu biblioteca digital para no perder el hilo.

Probá distintas apps hasta encontrar la ideal para vos.

Si una aplicación te gusta, su versión paga suele sumar funciones útiles.

Además, siempre recomiendo restaurar el dispositivo de fábrica, borrar apps que no uses y desactivar sincronizaciones para mejorar la batería y el rendimiento.

Las mejores apps para usar tu viejo celular como e-reader