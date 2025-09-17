Moaan InkPalm Mini Plus 2 busca cambiar el juego en el segmento de e‑readers. A diferencia de muchos lectores electrónicos tradicionales, este modelo incorpora Android 14 de fábrica, lo que significa libertad para instalar apps, usar diferentes formatos de lectura y hasta audiolibros.

Con solo 140 gramos de peso y una pantalla de casi 6 pulgadas, logra un equilibrio entre portabilidad y comodidad para largas sesiones de lectura.

Lo que ofrece este nuevo lector

Aquí van las características más destacadas de lo que Xiaomi trae al mercado:

Almacenamiento de 512 GB , muy por encima del estándar (16‑32 GB) de la mayoría de los e‑readers, ideal si usás libros, audiolibros o archivos pesados.

Pantalla de tinta electrónica con retro‑iluminación, resolución HD, 256 niveles de escala de grises y buena visibilidad nocturna.

Hardware razonable: 6 GB de RAM , procesador Rockchip (adelantado para pantallas de tinta), conectividad WiFi y Bluetooth, y batería de 2.250 mAh que promete varias semanas de uso.

Diseño portátil, con grosor delgado, botones táctiles que permiten controlar la lectura sin depender solo del touch, y materiales livianos.

Qué lo distingue frente al Kindle

El mayor diferencial es su sistema operativo: al usar Android 14, no estás limitado a los servicios oficiales del fabricante (libros de su tienda). Podés instalar apps, usar distintos formatos de ebooks, cambiar la interfaz y aprovechar audiolibros con mayor comodidad. También su capacidad de almacenamiento lo hace ideal para quienes cuentan con bibliotecas digitales grandes.

Aunque todavía no hay confirmación de lanzamiento global, el precio anunciado lo posiciona como una alternativa atractiva al Kindle, sobre todo para quienes buscan más flexibilidad con funciones y almacenamiento.

Lo que sabemos sobre su llegada a Argentina

Hasta ahora, el dispositivo solo está disponible oficialmente en China, con un precio de lanzamiento de 1.399 yuanes (unos 196 dólares). De momento, no se ha anunciado de forma oficial su distribución internacional ni local.