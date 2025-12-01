Grok ahora permite crear videos con IA a partir de texto: el paso a paso

Grok Imagine, la herramienta de inteligencia artificial de xAI impulsada por Elon Musk, acaba de incorporar la función de texto a video, lo que permite crear clips cortos simplemente escribiendo una idea en X. La actualización, anunciada por el propio magnate, ya se está desplegando en la versión web y en las apps de Android y iOS. Para quienes buscan hacer contenido creativo sin herramientas complicadas, este avance convierte a X en una plataforma aún más atractiva.
Con esta nueva función, cualquier usuario puede escribir un prompt como “una moto que cruza una ciudad iluminada por neón de noche” o “una ballena soñadora nadando entre nubes” y recibir un video breve con imágenes, movimiento y sonido. Todo se gestiona desde la misma barra de entrada, donde ahora se puede alternar entre modo imagen y modo video sin pasos extra. El objetivo es claro: simplificar la creación de contenido y competir de frente con otros modelos avanzados del mercado.
Cómo funciona la nueva opción de video
Grok Imagine genera clips de hasta 10 segundos, lo suficiente para crear videos para redes sociales, memes o pequeñas promos. En pruebas realizadas desde la versión web, la herramienta respondió rápido y sin necesidad de configuraciones complejas, algo que baja mucho la barrera para quienes recién empiezan a explorar la IA generativa.
Más allá de su facilidad de uso, Grok entra a un terreno donde nombres como Sora 2 y Google Flow ya marcan tendencia con funciones más cinematográficas. Aun así, la integración directa dentro de X juega a favor de la propuesta de Musk, que apuesta por centralizar todo dentro de un mismo ecosistema.
Qué se puede esperar de Grok Imagine
Por ahora, la herramienta está pensada para videos cortos. Si buscás escenas largas, contenido profesional o mayor nivel de detalle, probablemente no sea la opción ideal. La calidad visual es buena, adecuada para publicaciones sociales o experimentos creativos, pero todavía lejos de lo que ofrecen los motores de video más avanzados.
Como pasa con cualquier generador de IA, el resultado puede variar bastante según el prompt. Aun así, Grok Imagine cumple con creces para quienes quieren crear y subir clips rápidos directamente en X, sin pasar por apps externas ni procesos de edición.