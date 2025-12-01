Gimnasia dio el golpe, le ganó a Barracas y ahora va contra el Estudiantes de Verón

Gimnasia de La Plata le ganó a Barracas Central de visitante y dio el gran golpe en el Torneo Clausura. El Lobo venció a Barracas Central este lunes en un duelo correspondiente y con gol de Manuel Panaro llegó a las semifinales en los Playoff del Torneo Clausura. El Lobo de La Plata llegó a este compromiso tras una notable recuperación que lo llevó de pelear por no descender a meterse en la instancia definitoria del campeonato. Ahora enfrentará a Estudiantes de La Plata en las semifinales del torneo.

El encuentro entre Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, finalizó con la victoria del equipo platense por 2 a 0 en el Estadio Claudio Fabián Tapia. El "Lobo" logró imponerse a Barracas Central en un partido que aseguró su continuidad en la definición del campeonato. El resultado fue una de las sorpresas de la jornada de eliminación directa.

Uno de los momentos cruciales del partido fue la apertura del marcador, que se dio de forma polémica. El gol de Gimnasia, anotado por Manuel Panaro, fue inicialmente anulado por el árbitro a instancias del juez de línea por un supuesto fuera de juego. Sin embargo, tras una larga revisión del VAR, se determinó que el jugador estaba habilitado, convalidando así el tanto que le dio la ventaja parcial de 1-0 al conjunto visitante antes del descanso.

Con este triunfo por 2-0, Gimnasia y Esgrima La Plata logró su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura, donde se enfrentará a su clásico rival, Estudiantes de La Plata, que ya había asegurado su lugar. La victoria preparó el escenario para el tan esperado "Clásico Platense" en la fase de semifinales.

Barracas Central vs. Gimnasia de La Plata: ficha técnica