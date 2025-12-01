Kicillof presiona para que la Legislatura apruebe el endeudamiento: dos sesiones, el Bapro y el Fondo a los Municipios

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le pidió este lunes a la Legislatura que apruebe el endeudamiento para “funcionar con normalidad”. “No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de una deuda que no tomamos, con recursos como salud y educación”, dijo y agregó: “La Legislatura deberá decidir; no hay negociación que debiera condicionar a algo de esta importancia”.

Sobre el endeudamiento, el 8% se distribuirá entre los 135 distritos. Se trata de una Fondo de unos $350 mil millones. De esa cifra, el mandatario aseguró que $250 mil millones se abonarán 5 pagos fijos. “Está garantizado, más allá del nivel de volumen que alcance la deuda”, dijo.

Además, sobre la forma en que distribuirán el Fondo, el Coeficiente Único de Distribución (CUD) sería la herramienta que se utiliza hace más de una década. “Puede que haya un porcentual directo para obras”, confesó un ministro que le restó importancia a ello, ya que dio a entender que “estaba cerrado”. La posibilidad de que se conformara una bicameral que definiera cómo se distribuirán los fondos quedó totalmente descartada.

Entre los presentes se pudo ver al camporista Facundo Tignanelli, a varios intendentes del conurbano, a Malena Galmarini, futura senadora bonaerense, a todo el gabinete provincial y a subsecretarios y directores. Llamó la atención de algunas ausencias como la de Mayra Mendoza (Quilmes), y Julián Álvarez (Lanús), entre otros.

La estrategia en la Legislatura

En las próximas 48 horas, habrá dos sesiones totalmente dispares. El martes por la tarde, en la Cámara de Diputados se daría la sesión preparatoria para elegir las nuevas autoridades que estarán a partir del 10 de diciembre. En el gobierno provincial pidieron posponerlo para la semana entrante. “No tiene sentido hacerla ahora”, esgrimieron.

Axel Kicillof con intendentes post discurso

En cambio, el miércoles será la tercera sesión de la Cámara Baja par tratar el pedido de endeudamiento con la actual composición. Para conseguir los votos hubo varias negociaciones en los últimos días. Entre ellas se logró la ampliación de las sillas en el directorio del Banco Provincia: pasaría a haber 13 cargos, 8 directores y 5 síndicos.

Según pudo averiguar El Destape, el verdadero motivo por el cual no sale el endeudamiento serían por acuerdos políticos entre varias bancadas. Desde Gobernación fueron directos: “Si no sale, comunicaremos públicamente cada uno de los pactos que hay”.