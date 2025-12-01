Kicillof reclamó a la Legislatura aprobar el endeudamiento: "No es deuda nueva"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof reclamó a la legislatura provincial que apruebe la ley de endeudamiento, la última de las tres que giró a la cámara a principio de noviembre y la única que aun no fue aprobada. La ley de Presupuesto y la Fiscal, en cambio, fueron aprobadas en una sola jornada legislativa. El gobernador enfatizó en la necesidad de contar con la ley de endeudamiento dado el manejo discrecional de fondos y desfavorable que hace el gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires.

"La provincia de Buenos Aires es la que menos gasta por cantidad de habitantes, es la más austera y junto a Córdoba somos la provincia que menos empleados tiene por cantidad de habitantes. Es el estado más pequeño y contribuye con el 38% de los recursos impositivos que se recaudan en todo el territorio y recibe un 7%, o menos", denunció el gobernador bonaerense. Kicillof argumentó que la ley de endeudamiento es fundamental para que la provincia "pueda seguir funcionando" y pueda cumplir con sus obligaciones "sin agravar la situación de quienes están golpeados". "No estamos pidiendo fondos extraordinarios ni tomando deuda para obras faraónicas, no estamos pidiendo nada diferente de lo que piden las demás provincias para sostener su funcionamiento", fundamentó.

Kicillof explicó que cuando asumió la conducción de la provincia recibiñó una deuda que en su comparación con su producción era del 9% y hoy es del 6%. La carga de intereses, explicó, por año representaban el 7,8% del presupuesto y hoy representan el 3%. "Hubo un manejo y una administración de una deuda que había que pagar en cuatro años, que había sido tomada y aprobada por la Legislatura, en una magnitud muchísimo mayor durante la época de Vidal. Y no para refinanciar nada sino para generar un ingreso adicional", denunció. Kicillof especificó que este pedido no es "de nueva deuda" sino es un pedido para tener los "recursos necesarios" para atender los vencimientos de deuda de parte del año pasado y de este. "Se trata de curbir los vencimientos. Terminada la operación, la deuda no va a subir ni bajar, va a mantenerse en los niveles actuales. Es decir, no es nueva deuda".

Los efectos de la crisis económica en la provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense denunció el impacto de la crisis económica provocada por el modelo de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Kicillof explicó que en PBA se perdieron 5 mil empresas y 172 mil puestos de trabajo. "Hay cerca de mil obras frenadas en todos los rubros. Despidos, suspensiones, cierres de empresas en casos como Whirlpool, con pérdidas de cientos de fuentes de trabajo", comenzó Kicillof y sumó los casos de despidos, cierres y suspensiones en los sectores de neumáticos, laboratorios, textiles, calzados, comercio y turismo.

"Esto se traduce para nosotros en demanda de medicamentos, acompañamiento económico para pagar el alquiler y gastos fijos que se multiplicó hasta por cinco en todos los municipios. Hay gente buscando trabajo en cantidades que no ocurría hace mucho tiempo", lamentó.