Trump e Infantino estrecharon su lazo en los últimos años.

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 se transformó en el nuevo foco de conflicto político en Washington. Una investigación del Senado de los Estados Unidos puso en la mira el acuerdo entre la FIFA y el Kennedy Center, el prestigioso centro de artes escénicas que ahora está bajo el control de aliados de Donald Trump, por presuntas irregularidades, "amiguismo" y malversación de fondos públicos.

Según una investigación publicada por el medio deportivo The Athletic, el conflicto estalló tras la revelación de que el Kennedy Center habría cedido sus instalaciones a la FIFA con un contrato de alquiler estipulado en "$0.00 dólares".

Un contrato bajo sospecha

El senador demócrata Sheldon Whitehouse envió una dura carta a Ric Grenell, presidente del Kennedy Center e incondicional de Trump, exigiendo explicaciones. Para el legislador, el centro cultural "está siendo saqueado por millones de dólares en ingresos perdidos" y denuncia un patrón de "autocontratación y favoritismo".

Ric Grenell desmintió la versión sobre la cesión gratuita del Kennedy Center.

El documento filtrado, citado por The Athletic y The Washington Post, muestra que la FIFA obtuvo uso exclusivo de la Sala de Conciertos y otros espacios desde el 24 de noviembre hasta el 12 de diciembre. A cambio, el contrato establece explícitamente que la FIFA pagará "cero dólares por día".

La defensa del entorno de Trump no tardó en llegar. Grenell aseguró en la red social X que la FIFA "pagó millones y cubierto todos los gastos". Por su parte, Roma Daravi, vocera del Centro, declaró a la agencia AP que la entidad madre del fútbol mundial está realizando una "donación" de 2,4 millones de dólares y ofreciendo "oportunidades de patrocinio" por otros 5 millones.

Sin embargo, aquí radica el problema legal: no hay evidencia escrita de estos pagos. Además, expertos fiscales cuestionan por qué una entidad comercial paga mediante "donaciones" en lugar de un alquiler tradicional, lo que levanta sospechas sobre posibles maniobras de evasión fiscal o falta de transparencia en una institución financiada por los contribuyentes estadounidenses.

La "toma" del Kennedy Center

El trasfondo es puramente político. Históricamente apolítico, el Kennedy Center sufrió una purga en febrero, cuando la administración Trump destituyó a la junta designada por Joe Biden e instaló a leales al magnate republicano. El propio Trump admitió ante la prensa que "tomó el control" del lugar porque quería asegurarse de que la programación "no fuera woke".

Para acomodar a Gianni Infantino y su comitiva, el centro canceló o reprogramó espectáculos artísticos, priorizando el evento de la FIFA sobre su misión estatutaria de promover las artes, lo que generó la furia de la comunidad cultural de Washington.

La alianza Trump-Infantino y el rumor del "Premio de la Paz"

La relación entre el presidente de la FIFA y Donald Trump atraviesa su mejor momento. Infantino visitó el Salón Oval más veces que cualquier jefe de Estado extranjero y la FIFA incluso alquiló oficinas en la Trump Tower de Nueva York.

El senador Whitehouse lanzó una pregunta que resuena con fuerza en los pasillos de Washington: exigió saber si la repentina creación de un "Premio de la Paz" por parte de la FIFA —y los rumores de que Infantino se lo entregaría a Trump el día del sorteo— influyeron en la decisión de ceder el Kennedy Center prácticamente gratis. Cuando se le preguntó recientemente a Infantino sobre el premio, el suizo rió y respondió: "Bueno, el 5 de diciembre lo verán".

Con un plazo hasta el 4 de diciembre para que Grenell entregue la documentación exigida por el Senado, el sorteo del Mundial 2026 se perfila no solo como el inicio del torneo, sino como el escenario de una nueva batalla política y judicial en los Estados Unidos.