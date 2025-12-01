Una figura de El Nueve deja el canal.

Alejandro Castelo anunció su salida de Los Profesionales de Siempre, el programa conducido por Flor de la V en El Nueve, tras una temporada como panelista. El periodista contó que fue su primera experiencia en ese rol y que decidió cerrar el ciclo para continuar explorando nuevas oportunidades en televisión. “Dejé Los Profesionales después de un año, una temporada. Fue mi primer panel”, explicó en diálogo con Pasa Montagna (Radio Rivadavia).

Castelo confirmó que evalúa incorporarse a Infama (América TV), ciclo que podría sumar una versión dominical. “Es probable que sea parte de Infama, me llamaron para reunirnos”, adelantó, aunque aclaró que no tiene nada definido. “Mi idea es seguir siendo panelista, amo ser cronista, pero todavía tengo mucho que experimentar”, agregó al hablar sobre su futuro profesional.

La salida de Castelo se suma a una serie de cambios en el panel de Los Profesionales de Siempre, que atravesó una renovación progresiva desde fines de 2024. Aunque circularon versiones sobre el posible final del programa, estas fueron desmentidas y el ciclo seguirá al aire al menos hasta 2026. Según confirmó Leo Arias, “se irán dos panelistas del equipo”, pero el resto se mantendrá.

Quién reemplazará a Alejandro Castelo

Uno de los nuevos ingresos ya fue confirmado: Fede Flowers anunció que se sumará como panelista para la temporada 2026. “Estoy feliz… voy a seguir haciendo lo que tanto amo junto a Flor de la V y un gran panel”, celebró en sus redes. Resta definir quién será la segunda baja del equipo tras las recientes salidas de Enzo Aguilar, Estefanía Berardi y ahora Alejandro Castelo.