Maxton Hall es una serie para adolescentes que tiene miles de fans alrededor del mundo.

Javi Ponzo compartió en sus redes sociales una reseña de la serie Maxton Hall, ya que la segunda temporada de la ficción ya está disponible en su totalidad en la plataforma Amazon Prime Video. El crítico indicó por qué le gustó esta creación y la recomendó con fervor a sus millones de seguidores.

La historia gira en torno a Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), una alumna becada y muy aplicada que estudia en el exclusivo internado británico Maxton Hall. Su meta principal es lograr una plaza en la Universidad de Oxford, motivo por el cual intenta mantenerse alejada del ambiente frívolo y elitista que domina la escuela.

"Soy muy fan de esta historia, pero sobre todo de sus protagonistas. Los actores tienen tanta química que me encanta verlos. Esta segunda temporada retoma justo después del final de la primera; más allá del romance esta temporada profundiza en las consecuencias de las decisiones que hubo", comentó Javi Ponzo sobre la nueva entrega de Maxton Hall en Amazon Prime Video. Además, el crítico indicó que son tan solo seis episodios y que ya está confirmada la tercera temporada de la serie.

Ponzo reconoció que sintió a la temporada 2 mucho más oscura en relación a los sentimientos que atraviesan los personajes y señaló que el final tuvo un tinte básico que no lo convenció. Entre los comentarios al posteo, se leyeron mensajes positivos sobre esta serie: "Para no ser una adolescente me atrapó bastante.se ve que mi niña interior sigue creyendo en esos amores de príncipes y la plebe" y "Me encanta la historia, la química que tienen me encanta. Espero urgente la tercera temporada" fueron algunos de ellos.

Un thriller psicológico para maratonear

Lanzada el 14 de noviembre y actualmente ubicada entre las tres producciones más vistas de Netflix en todo el mundo, El cuco de cristal aparece como uno de los thrillers psicológicos más sorprendentes y elogiados del último tiempo. Producida por Atípica Films, la serie adapta la reconocida novela homónima del escritor español Javier Castillo y construye una narrativa cargada de tensión. A través de una atmósfera inquietante, aborda cuestiones profundas como la identidad, el duelo, la culpa, la memoria, la pérdida y el impacto emocional que puede generar una donación de órganos.