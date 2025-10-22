Se pudrió todo entre El Nueve y una de sus figuras: "Está todo bastante picante"

Se conoció una fuerte interna de Canal Nueve.

La decisión está tomada y no hay marcha atrás: Laurita Fernández dejará Bienvenidos a ganar y se despedirá de El Nueve cuando termine 2025. Lo que parecía un cierre natural de ciclo se transformó en un escándalo mediático que dejó tensión en los pasillos del canal.

En diálogo con Alejandro Guatti en Intrusos (América TV), Laurita confirmó que el programa no continuará y explicó su decisión con absoluta sinceridad. “No sigue, terminamos a fin de año. Es un ciclo que está buenísimo, pero hay que saber cuándo hacer una pausa. Está bueno cambiar y renovarse”, dijo la actriz, dejando al descubierto su nuevo rumbo profesional y sorprendiendo a todos.

Sin embargo, según reveló Juan Etchegoyen en su programa, el verdadero problema no fue la noticia sino las formas. “El Nueve se enteró de su salida por televisión. Ella es empleada de Kuarzo, no del canal, pero en la señal esperaban que les avisara antes de hacerlo público”, aseguró el periodista, quien describió el ambiente como “bastante picante”. La molestia se profundizó porque Fernández eligió otro canal para anunciar su decisión, lo que fue leído como un gesto de poca consideración. “Lo que esperaban era que lo comunicara de manera interna. No gustó que lo dijera en Intrusos”, agregó Etchegoyen.

Quién podría reemplazar a Laurita Fernández

Tras la confirmación de su salida, comenzaron las especulaciones sobre quién tomará la posta en Bienvenidos a ganar. Según adelantó Alejandro Castelo en el stream Ya fue Todo (Jotax Digital), hay tres nombres en carpeta: José María Listorti, Manuel Wirzt y Hernán Drago.

Listorti sería el favorito de la productora Kuarzo, mientras que Wirzt aportaría un perfil más musical y Drago —parte del ciclo actual— tiene la ventaja de conocer el formato desde adentro. Por ahora, no hay confirmación oficial, pero la silla que deja Laurita promete ser una de las más codiciadas de la TV.