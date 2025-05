El doloroso momento de Laurita Fernández: "A partir de hoy".

Laurita Fernández atraviesa un difícil momento personal tras confirmarse su separación de Claudio “Peluca” Brusca, con quien compartía una relación desde finales de 2022. La noticia fue revelada por Ángel de Brito en LAM, donde aseguró que fue Laurita quien tomó la decisión de ponerle fin al vínculo amoroso.

La pareja, que se conoció trabajando en Bienvenidos a bordo por El Trece, llevaba más de tres años juntos y también compartía espacio laboral en su actual programa en El Nueve, donde Laurita se desempeña como conductora y Peluca como productor. A pesar de que a comienzos de 2025 ella había declarado que estaban “bárbaro” y que no tenían planes de casarse, el amor se terminó.

Según detalló el panelista Pepe Ochoa, fue Laurita quien puso punto final a la relación con una frase contundente: "A partir de hoy quiero estar sola, se terminó, chau". Al parecer, la conductora se desenamoró y decidió priorizar su bienestar personal. “Ella no quiere seguir y prefiere estar sola”, aseguró Ochoa.

En el entorno laboral ya todos conocían la situación. A pesar del impacto emocional que atraviesan, especialmente Brusca, de quien dicen que está "re triste", Laurita continúa con su rol frente a las cámaras con total profesionalismo. “Ella es muy profesional y tiene cancha para esa situación”, comentaron en el programa.

La noticia sorprendió al entorno y a sus seguidores, ya que no había señales públicas de crisis. La última aparición pública de la pareja fue en redes sociales, donde solían mostrarse felices. Su historia había comenzado con una salida a un recital de Coldplay y, desde entonces, compartieron momentos juntos entre el amor y el trabajo.

Se supo quién fue el amor secreto de Laurita Fernández: "Estuvieron juntos"

Laurita Fernández volvió a ser noticia por su vida sentimental. Todo comenzó por la participación de Cinthia Fernández en el programa de streaming El Ejército de LAM, cuando sin darse cuenta mandó al frente a la conductora de El Nueve y protagonista del musical Legalmente Rubia.

En un momento de la charla, la habitual panelista de LAM se le escapó una frase que dejó sorprendidos a los conductores del ciclo. “Se lo estaba… a Martín (Baclini), porque ellos estuvieron juntos”, reveló Fernández. “¿Laurita y Martín garchaban?”, le preguntó, sin filtros, Pepe Ochoa. “Sí, estuvieron…”, confirmó Fernández, como si nada. “Esto no se supo nunca”, acotó él. “¿Ah no? Para mí estaba re sabido…”, dijo ella sobre el vínculo de su ex con la actriz y bailarina.

De inmediato, Pepe Ochoa y Fede Bongiorno comenzaron a buscar en Google si alguna vez Laurita Fernández había sido vinculada con Martín Baclini. “Yo estaba segura de que se supo… Por favor, salvame de esto”, rogó Cinthia. Fue entonces que Bongiorno encontró una del 2020. “Laurita Fernández admitió que tuvo algo con Martín Baclini, pero que no prosperó”, leyó al aire el conductor. Relajada tras la confirmación, Fernández remató: “Empezó con Martín para darle celos a Hoppe”.