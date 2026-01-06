Una figura de ESPN atacó a Zanetti por Carboni: "Es de Independiente y se lo da a Racing"

Una estrella de ESPN lapidó a Zanetti por el pase de Carboni a Racing.

Una figura de ESPN en la televisión cruzó sin piedad a Javier Zanetti, luego de que se concretara el préstamo de Valentín Carboni desde Inter de Italia a Racing. El histórico lateral derecho y excapitán de la Selección Argentina es vicepresidente del club de Milán desde el 2014 y amigo íntimo de Diego Milito, presidente de la "Academia". Es que ambos jugaron juntos tanto en el elenco milanés como en el combinado nacional.

La cuestión es que el "Pupi" es un confeso hincha de Independiente, precisamente el archirrival de la "Academia", aunque nunca jugó en el "Rojo" durante toda su carrera. Enfurecido por la cesión del mediocampista ofensivo de 20 años por una temporada hasta diciembre del 2026, Gustavo López estalló en vivo contra el exdefensor de la "Albiceleste".

Gustavo López cruzó a Zanetti por el préstamo de Carboni a Racing: "Es un fanático raro de Independiente"

Visiblemente molesto por esta cesión, el periodista deportivo de ESPN y Radio La Red (AM 910) atacó al exdefensor surgido en Banfield. Todo comenzó cuando su colega Daniel Fava opinó que "si sos fanático de Independiente, no le podés dar una joyita a Racing. Llevátelo al Rojo, Pupi querido...".

Al instante, "Flauta" acotó irónicamente que "son fanáticos raros, ¿no?". "Claro, dale una mano al Rojito si sos tan fanático...", insistió Fava. "¡Claro! Si sos fanático, dale a Carboni a Independiente que quiere un extremo, qué se yo". "No, soy fanático de Independiente pero se lo doy a Racing. Son raros estos muchachos, bueno...", se quejó López. "¡No, una locura!", sentenció su compañero.

La historia de Valentín Carboni

El talentoso y joven mediapunta zurdo es hijo de Ezequiel Carboni, exfutbolista y actual entrenador de la Reserva de Talleres de Córdoba. Sus primeros pasos fueron en Lanús, durante la etapa de su padre como DT del Granate. Luego emigró a Italia junto a su familia y se incorporó a las divisiones formativas del Inter.

Su crecimiento fue sostenido hasta que logró debutar en el primer equipo el 1° de octubre de 2022, en un partido ante Roma, bajo la conducción de Simone Inzaghi. Sin embargo, la fuerte competencia interna le impidió afianzarse en el Nerazzurro. En paralelo, su proyección lo llevó a la Selección argentina. En 2024 fue convocado por primera vez por Lionel Scaloni y debutó el 26 de marzo en un amistoso frente a Costa Rica, en Los Ángeles. Además, integró el plantel campeón de la Copa América disputada en Estados Unidos, con minutos ante Perú en la fase de grupos.

Valentín Carboni jugará en Racing a préstamo por un año.

La lesión que frenó su crecimiento

Cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, Carboni sufrió un duro golpe. En octubre de 2024, durante un entrenamiento de la Selección en Miami, padeció la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

La lesión lo mantuvo fuera de las canchas durante ocho meses. Recién pudo reaparecer en junio, cuando participó del Mundial de Clubes con Inter. Luego fue cedido a Genoa y ahora está listo para volver a cambiar de camiseta.

Las estadísticas de Carboni en su carrera