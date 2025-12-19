La polémica revelación de Ruggeri en ESPN sobre cómo evitó un control antidoping: "Todo permitido"

La polémica revelación de Ruggeri en ESPN sobre cómo evitó un control antidoping

Oscar Ruggeri lanzó una polémica revelación sobre su pasado como futbolista. El campeón del mundo con la Selección Argentina formó parte de un nuevo programa de ESPN F90 en el que compartió mesa con Sebastián "Pollo" Vignolo y otros colegas, pero en un momento de la charla contó detalles de cómo evadió un control antidoping cuando jugaba en un equipo de nuestro país. Por supuesto, sus dichos no pasaron inadvertidos entre sus compañeros.

El "Cabezón" compartió plantel con el ex defensor uruguayo Carlos "Chupete" Vázquez en Vélez Sarsfield entre 1990 y 1992, etapa en la que evitó que lo sancionen y donde su propio colega lo salvó. El zaguero con pasado en Boca y River tomó un medicamento que podía perjudicarlo luego por indicación del médico y finalmente el zaguero charrúa orinó por él. Claro que, en la mesa del ciclo de la señal de Disney comenzaron a reírse de la anécdota de Ruggeri como de otras que contaron a lo largo de la emisión.

"Lo que chupaba 'Chupete'... era tremendo", comenzó el campeón del mundo haciendo referencia a su excompañero del "Fortín". Luego, continuó con el recuerdo para con el resto de la mesa: “Un día me tocó el doping y el doctor de Vélez me había dado una dorixina porque me dolía la cabeza. Me dio una dorixina, me la tomé y cuando voy a calentar me dice '¿Sabés que me equivoqué? Esa está prohibida'. Le dije, 'bueno, andá viendo qué vas a hacer y que no salga el 6' -el número que vestía- en el sorteo del doping".

Para su mala suerte, el sorteado fue justamente él pero entre ellos tomaron una decisión que recién el "Cabezón" contó en las últimas horas durante ESPN F90: "Llego al entretiempo y le pregunto '¿Tocó el 6?', 'Sí', me responde. 'La concha de tu hermana', le dije. Me metí un cosito de suero y dije '¿A quién hago mear que esté sanito?' y me dijeron a 'Chupete' Vázquez. Vos quedate tranquilo que alcohol te va a salir, pero está todo permitido", rememoró Ruggeri y sostuvo que nunca lo había contado. En cuanto a la carrera del uruguayo, además de Vélez vistió la camiseta de Racing en nuestro país y ganó tanto la Copa América 1983 como el Sudamericano Sub 21 de 1981 con su selección, con la que sólo disputó tres partidos oficiales.

