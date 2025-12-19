Sora llega a la Argentina: cómo es el agente de IA de ChatGPT para imágenes y videos

El desembarco de Sora forma parte de la expansión internacional de OpenAI, que busca acercar herramientas avanzadas de generación audiovisual a creadores, artistas y usuarios cotidianos. La aplicación ya está disponible en español y puede utilizarse desde la web, iOS y Android.

Qué es Sora y para qué sirve

Sora es una aplicación impulsada por Sora 2, el modelo más avanzado de OpenAI para generación de video. A diferencia de otros sistemas de IA visual, permite crear videos hiperrealistas, artísticos o animados a partir de simples descripciones en texto, así como remezclar contenidos existentes.

Desde su lanzamiento inicial, la plataforma superó el millón de descargas en menos de cinco días, con cientos de millones de videos generados por usuarios en distintos países.

Qué se puede hacer con la aplicación

Entre las funciones principales que ofrece Sora se destacan:

Generar videos realistas o estilizados a partir de texto.

Remixar creaciones de otros usuarios y producir nuevas versiones.

Explorar un feed personalizado con clips creados por la comunidad.

Crear y usar “Personajes”, una función que permite proyectar a personas, mascotas u objetos en escenas generadas por IA.

La herramienta está optimizada para reflejar idioma, cultura y estilos locales, lo que habilita producciones con humor, estética y narrativas propias de la región.

La función “Personajes”, uno de los ejes centrales

Uno de los aspectos más destacados de Sora es la función Personajes, que permite crear representaciones digitales a partir de una breve grabación de video y audio. Esto habilita la generación de escenas protagonizadas por personas reales o personajes imaginarios, siempre bajo control del usuario.

Seguridad, control y uso responsable

El lanzamiento de Sora en Argentina llega acompañado de un conjunto de medidas de seguridad y transparencia.

Todos los videos generados incluyen:

Marca de agua visible.

Marca de agua digital invisible C2PA, que certifica su origen.

Filtros que restringen la generación de violencia gráfica, contenido engañoso o uso de figuras públicas vivas.

Además, la plataforma incorpora protecciones específicas para menores de 18 años, con límites de uso, controles parentales y moderación humana para casos de abuso o acoso.

Dónde y cómo usar Sora en Argentina

La aplicación Sora ya está disponible para todos los usuarios del país y puede utilizarse a través de:

El sitio web oficial: sora.com

Aplicaciones móviles en iOS y Android

El acceso es inmediato y no requiere conocimientos técnicos previos, lo que posiciona a Sora como una herramienta pensada tanto para creadores profesionales como para usuarios que buscan experimentar con video e inteligencia artificial.

Un nuevo escenario para la creatividad con IA

Con la llegada de Sora, Argentina se suma al mapa de países que acceden a tecnologías de generación audiovisual de última generación, en un contexto donde la IA empieza a ocupar un rol central en la producción de contenidos.

Más que una simple app, Sora plantea un cambio en la forma de contar historias visuales: transforma ideas en video y amplía el acceso a herramientas que hasta hace poco estaban reservadas a estudios o equipos especializados.