Qué se come en Navidad en Argentina: platos típicos para hacer

La Navidad en Argentina se celebra alrededor de una mesa con comida, atravesada por tradiciones heredadas de la inmigración europea y adaptadas al clima y a las costumbres locales. La cena de Nochebuena, que se realiza en pleno verano, combina platos fríos, carnes cocidas con anticipación y preparaciones para compartir, pensadas para disfrutar en familia hasta entrada la madrugada.
Platos tradicionales de una Navidad en Argentina
-
Vitel toné: uno de los grandes clásicos de origen italiano. Preparado con peceto hervido y una salsa cremosa a base de atún, mayonesa y alcaparras, se sirve frío y suele ocupar un lugar central como entrada.
-
Ensalada rusa: mezcla de papa, zanahoria, arvejas y mayonesa, casi un infaltable por su simpleza y su sabor familiar.
-
Asado: las carnes tienen un rol protagónico. El asado es símbolo de la gastronomía argentina, suele adaptarse a la fecha y muchas veces se sirve frío o recalentado, especialmente cuando se cocina el día anterior.
-
Peceto al horno: un corte de carne magro y tierno, ideal para servir en rodajas finas, tanto caliente como frío. Su preparación suele comenzar con un marinado o adobo que puede incluir vino blanco, ajo, cebolla, hierbas frescas como romero o tomillo, sal y pimienta, lo que potencia su sabor durante la cocción.
-
Pollo relleno: preparado con jamón, verduras o frutos secos, pensado para compartir en abundancia y servirse en porciones.
-
Matambre arrollado: se destaca entre los platos fríos tradicionales, relleno con zanahoria, huevo duro, morrón, ajo y perejil. Algunas familias le agregan un toque personal con espinaca o panceta.
-
Lengua a la vinagreta: una receta clásica que combina carne tierna con una salsa ácida y aromática. Ambas preparaciones reflejan una cocina casera, de larga elaboración y fuerte arraigo familiar.
-
Pionono: tanto salado como dulce, ocupa un lugar versátil en la mesa navideña. En su versión salada se rellena con atún, mayonesa, jamón o queso; en la dulce, con dulce de leche o crema, suele servirse como postre liviano.
-
Empanadas: un platillo tradicional en cualquier época del año que también dice presente en Navidad, especialmente en reuniones numerosas, por ser prácticas y fáciles de compartir.
-
Pan dulce: heredero del panettone italiano, es el gran símbolo de la Navidad argentina, ya sea con frutas abrillantadas, frutos secos o chocolate. A su lado aparece el budín navideño, similar pero más compacto, ideal para acompañar el brindis.
Cada plato cuenta una historia y, al servirse en la mesa de Nochebuena, se convierte en un hilo que une a diferentes generaciones, además de la historia cultural, que recuerda que la Navidad no es solo una fecha en el calendario, sino la oportunidad de compartir, reír y saborear juntos las recetas que nos acompañan como cultura argentina.