Las mejores 10 películas de Navidad 2025 para ver en Netflix: la lista completa

La temporada navideña invita a una de las tradiciones más respetadas por muchas personas: sentarse a ver películas navideñas. Ya sea solo o reunido frente a la televisión, disfrutar de historias que celebran la magia de diciembre es una gran oportunidad. Netflix ofrece un sinfín de opciones para esta época, que van desde clásicos animados hasta comedias románticas y aventuras familiares. Te recomendamos esta selección de diez películas para divertirte y pasar un buen rato en esta temporada.

Expreso Polar. Un clásico animado lleno de fantasía: un niño aborda un misterioso tren hacia el Polo Norte en la víspera de Navidad y emprende un viaje inolvidable lleno de encuentros mágicos y reflexiones sobre el espíritu navideño.

A 1 000 kilómetros de la Navidad. Esta comedia romántica española sigue a un hombre que odia la Navidad. Enviado a una pequeña ciudad para trabajar, su corazón cambia cuando conoce a una mujer entusiasta de las fiestas que lo desafía a ver la temporada desde otra perspectiva.

Elf. Una comedia navideña protagonizada por Will Ferrell que toca la fibra familiar: un humano criado como duende viaja desde el Polo Norte a Nueva York para encontrar a su padre biológico, sembrando alegría y buen humor por donde pasa.

La leyenda de Klaus. Uno de los grandes éxitos de Netflix: un cartero egoísta es enviado a un pueblo remoto donde conoce a un juguetero solitario llamado Klaus. Juntos, transforman el ánimo de la comunidad y reinventan la leyenda de Papá Noel con una historia cálida y visualmente cautivadora.

Crónicas de Navidad. Una dupla de hermanos intenta grabar a Santa Claus en Nochebuena y termina en una aventura nocturna con un Papá Noel poco convencional que les enseña el verdadero valor de la Navidad.

Nuestro secretito. Netflix incluye esta película de Lindsay Lohan dentro del género navideño, que además es una película romántica con elementos de secretos y redenciones amorosas. La trama de esta película generan un tono perfecto para reír un poco y divertirse con el drama amoroso.

El chico que salvó la Navidad. Basada en un libro infantil, esta película británica sigue a Nikolas, un joven que se aventura con valentía hacia un pueblo de duendes en busca de su padre y del espíritu que mantiene viva la esperanza en Navidad.

Scrooge: cuento de Navidad. Dentro de las películas disponibles en el apartado familiar de Netflix figura la historia de Scrooge, una adaptación animada del clásico de Dickens sobre un avaro que recibe la visita de tres fantasmas y aprende el significado de la generosidad.

La noche anterior. Netflix incluye a Seth Rogen, James Franco y Joseph Gordon-Levitt dentro de su catálogo festivo; esta comedia para adultos sigue a tres amigos que se embarcan en una última fiesta navideña “épica” antes de dejar atrás sus tradiciones de juventud.