Está entre las más vistas de Netflix: de qué se trata la película de acción protagonizada por Benjamín Vicuña que es furor

Netflix sumó a su catálogo una nueva película, protagonizada por Benjamín Vicuña, que ya es furor: Pacto de Fuga. Se trata de una película de acción basada la historia real de unos presos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

De qué se trata Pacto de Fuga, la película con Vicuña que es un éxito en Netflix

Dirigida por David Albala, la película está basada en el escape carcelario del 30 de enero de 1990, conocido como "Operación Éxito" en el que 49 presos de la Cárcel Pública de Santiago de Chile, entre ellos varios miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez armaron un minucioso plan para escapar. La producción se encuentra entre las más vistas de la plataforma de streaming en Argentina.

La película se basa en el plan de fuga que realizaron 49 presos políticos durante la dictadura de Pinochet

El film tiene como protagonistas a León Vargas (Benjamín Vicuña) y a Rafael Jiménez (Roberto Farías), dos militantes del FPMR que participaron del fracasado del atentado contra Augusto Pinochet en 1986. La trama se centra en el desarrollo del plan y sus diferentes instancias, como elegir un grupo de confianza y mantener el sigilo para no ser descubiertos.

Si bien la producción no se detiene a explicar con profundidad el contexto político, deja en claro esa derrota previa de los protagonistas condicionó su decisiones al liderar el plan de fuga en el que durante 550 días los detenidos excavaron un túnel de más de 80 metros con solo un destornillador y lograron esconder 55 toneladas de tierra dentro del penal para escaparse.

La película logra, con la ambientación y los vestuarios acertados, transportar a los espectadores a la cárcel en los años '80. En sí, no se posiciona como una reconstrucción histórica, ni política del hecho, sino como un thriller carcelario bien resuelto.

¿Cómo se compone el elenco de Pacto de Fuga?

Además de Vicuña y Farías en los protagónicos, la película cuenta con un elenco de artistas reconocidos. Estos son:

Víctor Montero.

Francisca Gavilán.

Amparo Noguera.

Mateo Iribarren.

Willy Semler.

Diego Ruiz.