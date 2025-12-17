Se acerca un ciclón con tormentas en Buenos Aires: que día llueve en la semana y en qué zonas.

El calor de diciembre viene aparejado de un ciclón con tormentas que azotaría a la provincia de Buenos Aires. Así lo pronostican los servicios meteorológicos, los cuales adelantaron que las próximas lluvias vendrían con fuertes vientos y actividad eléctrica.

Este evento climático tendría lugar el próximo sábado 20 de diciembre, en vísperas de las Fiestas. Son al menos once las localidades, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, las que se verían afectadas por el ciclón con tormentas.

Los servicios meteorológicos pronostican un ciclón con tormentas para el sábado 20 de diciembre en Buenos Aires.

¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón del sábado 20 de diciembre?

Según adelantaron los radares de los servicios meteorológicos, las zonas que se verán afectadas por el ciclón del sábado 20 de diciembre se extienden desde Ciudad de Buenos Aires hasta la Costa Atlántica. Estas son:

CABA

Tigre

Tres de Febrero

San Miguel

Quilmes

Lomas de Zamora

Ezeiza

La Plata

Chascomús

La Costa Atlántica

Benito Juárez

Cómo estará el tiempo hasta el sábado 20 de diciembre en CABA

El tiempo en CABA se mantendrá con altas temperaturas hasta el sábado 20 de diciembre, momento en el que llegaría el ciclón con tormentas, según informan los radares de los servicios meteorológicos. A continuación te compartimos el pronóstico del tiempo para los días miércoles, jueves y viernes.