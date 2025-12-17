Se acerca un ciclón con tormentas en Buenos Aires: que día llueve en la semana y en qué zonas

El calor de diciembre viene aparejado de un ciclón con tormentas que azotaría a la provincia de Buenos Aires. Así lo pronostican los servicios meteorológicos, los cuales adelantaron que las próximas lluvias vendrían con fuertes vientos y actividad eléctrica.
Este evento climático tendría lugar el próximo sábado 20 de diciembre, en vísperas de las Fiestas. Son al menos once las localidades, incluyendo a la Ciudad de Buenos Aires, las que se verían afectadas por el ciclón con tormentas.
¿Qué zonas se verán afectadas por el ciclón del sábado 20 de diciembre?
Según adelantaron los radares de los servicios meteorológicos, las zonas que se verán afectadas por el ciclón del sábado 20 de diciembre se extienden desde Ciudad de Buenos Aires hasta la Costa Atlántica. Estas son:
- CABA
- Tigre
- Tres de Febrero
- San Miguel
- Quilmes
- Lomas de Zamora
- Ezeiza
- La Plata
- Chascomús
- La Costa Atlántica
- Benito Juárez
Cómo estará el tiempo hasta el sábado 20 de diciembre en CABA
El tiempo en CABA se mantendrá con altas temperaturas hasta el sábado 20 de diciembre, momento en el que llegaría el ciclón con tormentas, según informan los radares de los servicios meteorológicos. A continuación te compartimos el pronóstico del tiempo para los días miércoles, jueves y viernes.
MÁS INFO
- Miércoles 17 de diciembre: la jornada comenzará con una mañana templada y, con el correr de las horas, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar valores cercanos a los 30° C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias. Será un día estable, ideal para actividades al aire libre, aunque con calor más marcado durante la tarde.
- Jueves 18 de diciembre: se anticipa un ascenso de las temperaturas, que marcará el día más caluroso de la semana. Las mínimas se ubicarán por encima de los 20° C, mientras que las máximas podrían rondar los 33° o 34° C en la Ciudad. El cielo estará algo nublado a parcialmente nublado, con viento predominante del sector norte, lo que contribuirá a una sensación térmica elevada.
- Viernes 19 de diciembre: las temperaturas se mantendrán altas, con mínimas alrededor de los 22° o 23° C y máximas que podrían ubicarse cerca de los 31° o 32° C. El cielo estará parcialmente nublado y, al igual que en los días previos, no hay lluvias previstas por el momento. Será la puerta para el ciclón con tormentas del sábado 20 de diciembre en distintas zonas de la provincia de Buenos Aires.