Nueva polémica: ¿Independiente le negará el pasillo de campéon a Estudiantes?

El "Pincha" abrirá el Apertura en Avellaneda.

Uno de los grandes escándalos del fútbol argentino en la vigente temporada es producto de que Estudiantes de La Plata decidiera no realizarle el pasillo de campeón a Rosario Central, tras ser consagrado en las oficinas de la Liga Profesional como el mejor de la tabla anual. Este acto generó un pequeño interrogante que apunta hacia el ciclo deportivo del 2026 y una posible determinación de Independiente en la primera fecha del Torneo Apertura.

“Tal como se viene realizando en las competencias organizadas por la LPF, en la salida de los equipos, se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escolta correspondientes, para recibir al recientemente designado 'Campeón de Liga 2025'", expresa el comunicado que difundieron desde la Liga. El "Pincha" decidió apostar por el ingenio y lo hizo dándole la espalda a los jugadores del "Canalla". Algo que le valió una dura sanción al plantel de cara a la próxima temporada y la suspensión de Juan Sebastián Verón por seis meses como presidente.

Estudiantes fue obligado por fuera de lo que el reglamento señala.

De cara a la temporada 2026, a finales de enero Estudiantes debutará en el Torneo Apertura frente a Independiente en condición de visitante, en el marco de la Zona A. Desde sitios partidarios del "Rojo", se advierte que el club no tienen ninguna obligación de realizar el pasillo para recibir al vigente campeón. Esto es producto de que dentro del reglamento del campeonato hay una regla que organice este tipo de comportamiento. Por lo general, se trata de una decisión que nace de un gesto de caballerosidad.

Por otro lado, la AFA no informó ninguna modificación dentro del reglamento del campeonato y el pasillo hacia los jugadores del "Pincha" quedará en la buena voluntad del "Rojo" de recibirlo o simplemente avanzar con su clásico saludo a los hinchas con una particular formación en la mitad de la cancha.

Todos los torneos locales que puede ganar un equipo argentino

A partir de los cambios que la AFA orquestó dentro de la organización de la temporada 2026 es posible apreciar que un club tendrá la chance de disputar más de cinco campeonatos. Esto es producto de que sumará minutos en la Copa Argentina, Torneo Apertura, Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Además, se debe considerar la Supercopa Argentina y Supercopa Internacional, que es muy probable que se dispute en territorio argentino.

Además, se deben sumar dos nuevas competiciones. Una es el campeón de la Liga Profesional que se trata del club que más puntos recolectó entre los dos campeonatos de primera división. Mientras que el segundo fue bautizado como Recopa de los Campeones, que se compone de un triangular que será disputado por el mejor de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional.