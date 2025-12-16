Problemas para Independiente en 2026 con un jugador que ya se fue del club

Problemas para Independiente con un jugador que se fue del club.

Independiente tiene problemas con un jugador surgido en las divisiones inferiores del club, aunque ya no viste la camiseta del "Rojo" en la actualidad y se encuentra en el fútbol del exterior. Sin embargo, hay gestiones que tiene que hacer sí o sí la institución de Avellaneda en el mercado de pases como para poder resolver la difícil situación de Nicolás Vallejo.

El delantero chaqueño de 21 años fue cedido por una temporada a Liverpool de Uruguay a comienzos del 2025, después de haber estado 18 meses a préstamo pero sin continuidad en Talleres de Córdoba. Con 37 partidos oficiales, 4 goles y 11 asistencias en el equipo del país vecino, los "charrúas" quieren hacer uso de la opción de compra por su buen rendimiento.

El problema es que la opción de compra acordada era por dos millones de dólares, pero Liverpool quiere renegociar el monto de la misma para bajarla a último momento y esto cayó mal en Independiente. Desde el "Rey de Copas" entienden que el manejo del presidente José Luis Palma no fue el mejor y que ahora está necesitado de comprar a Vallejo porque su nivel positivo y la juventud también despertó el interés de los dos gigantes continentales: Peñarol y Nacional.

Sin rodaje con la camiseta roja, al menos ahora Vallejo puede dejarle un dinero importante a las arcas del "Diablo", necesitado de acumular dinero en una etapa económicamente complicada y sin participación en torneos internacionales en el 2026. Al mismo tiempo, es probable que la entidad venda al menos a una de las figuras del elenco de Gustavo Quinteros para acomodar las finanzas en el mercado de pases y sostener a la base del plantel profesional. En este sentido, los principales apuntados son Kevin Lomónaco, Felipe Loyola y Santiago Montiel.

Vallejo nunca se pudo consolidar en Independiente.

Los números de Vallejo en Independiente

39 partidos entre el 2021 y el 2024.

4 goles.

1 asistencia.

Sin títulos obtenidos.

El calendario de Independiente en el Apertura 2026