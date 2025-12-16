Los Pumas, en alerta: World Rugby planea convertir en ley la reducción en la altura del tackle

World Rugby avanza con una regla clave en el tackle para bajar conmociones cerebrales. El impacto del cambio en el rugby y en Los Pumas. (FOTO: Alastair Grant - AP).

World Rugby dio un paso decisivo en su lucha contra las conmociones cerebrales y todo el ecosistema del rugby, incluidos Los Pumas, ya se encuentran notificados. Tras dos años de pruebas en Argentina y otros diez países, la entidad rectora del deporte confirmó que, en el próximo Mundial Juvenil, sólo estará permitido tacklear por debajo de la línea del esternón, una innovación que podría extenderse al nivel profesional si supera la evaluación final.

La preocupación por los golpes en la cabeza se transformó en uno de los ejes centrales del rugby moderno. Desde las divisiones formativas hasta la elite, las conmociones cerebrales encendieron alarmas médicas, legales y deportivas. En ese contexto, World Rugby decidió profundizar una política de protección integral del jugador, basada en datos concretos.

Según cifras oficiales recopiladas durante la etapa de testeo, la ampliación del criterio de tackle peligroso, sancionando los contactos por encima del esternón, generó una reducción de entre el 8 y el 10% de las acciones de riesgo a la altura de la cabeza. El dato no es menor en un deporte en el que el tackle explica buena parte de las lesiones graves.

Cómo se puede tacklear en la actualidad.

El Mundial Juvenil, laboratorio de alto impacto

La próxima fase de evaluación se trasladará al Mundial Juvenil de Georgia, que se disputará entre junio y julio. Será la primera vez que esta regla se aplique en un torneo de elite juvenil, un escenario elegido estratégicamente por la casa madre del rugby.

Hasta ahora, el límite legal del tackle se ubicaba en la línea de los hombros. Con la nueva normativa, cualquier contacto por encima del esternón será sancionado. El objetivo es claro: modificar conductas técnicas antes de que los jugadores lleguen al profesionalismo, momento en que el impacto físico es mayo, los hábitos ya están más arraigados y se hace complejo quitarlos.

Qué dicen los números sobre las conmociones cerebrales

Los estudios difundidos por World Rugby y la UAR son contundentes. Entre el 60 y el 75% de las lesiones cerebrales se producen en situaciones de tackle, con una incidencia mayor en quien ejecuta el contacto que en quien lo recibe. En el rugby profesional, por ejemplo, el 47% de las conmociones afecta al tackleador, frente al 22% de quien lleva la pelota.

Estos datos, como lo que demoran los jugadores en recuperarsde de un golpe en la cabeza, explican por qué el foco ya no está sólo en sancionar golpes evidentes, sino en reducir de raíz las situaciones de riesgo mediante cambios estructurales en las leyes del juego.

Qué excepciones tendrá la nueva regla

La reducción de la altura del tackle no será absoluta. En el próximo Mundial Juvenil se contemplarán algunas excepciones reglamentarias para evitar distorsiones del juego:

Pick-and-go cerca de los rucks, donde la posición corporal baja del portador dificulta el tackle reglamentario.

Situaciones de try, con criterios específicos para evaluar el contacto.

Tackles dobles, siempre que el primer defensor impacte por debajo del esternón.

Además, se penalizará con mayor severidad a los jugadores que inicien el contacto liderando con la cabeza, un gesto técnico que World Rugby busca erradicar de forma definitiva.

La postura de la UAR y el rol de Argentina

Argentina fue uno de los países clave en la etapa experimental. Según explicó Víctor Luna, gerente de Competencias y Desarrollo de la UAR, la entidad envió registros en video del Campeonato Argentino Juvenil M17 para su análisis. “World Rugby evalúa ese material junto al de otros países. Todavía no recibimos una comunicación oficial con las conclusiones finales”, señaló el dirigente.

El seguimiento argentino cobra especial relevancia por su tradición formativa y por el impacto que un cambio de esta magnitud tendría en la proyección de futuros jugadores de Los Pumas.

¿Un cambio histórico para el rugby profesional?

World Rugby no oculta la dimensión del debate. En un comunicado reciente, la entidad destacó que el análisis de más de 20.000 tackles en el rugby de elite mostró cambios de comportamiento positivos comparables a los que se logran al bajar la altura legal del tackle en el rugby de base.

Si la evaluación en el Mundial Juvenil resulta favorable y la norma se extiende a todos los niveles, el rugby podría enfrentar la transformación más profunda desde la llegada del profesionalismo: un deporte igual de intenso, pero significativamente más seguro.