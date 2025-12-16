Melella votó con LLA y festejan la aprobación de la cuestionada ley que habilita las salmoneras

En una polémica decisión, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó este lunes la nueva Ley de Acuicultura, que habilita la cría industrial de salmones en jaulas, una actividad hasta ayer prohibida en la provincia más austral del país. La iniciativa fue liderada por el ex legislador provincial libertario Agustín Coto del Bloque y continuada por Natalia Gracianía, del mismo bloque. Activistas ambientales y científicos apuntaron contra el gobernador Gustavo Melella y advirtieron sobre los impactos socioambientales en caso de que se sancionen las modificaciones.

De esta manera, se establecieron modificaciones de la Ley provincial N.º 1355, que prohibió en 2021 la cría de salmones en jaulas en el mar y posibilitó, con límites, la cría en tanques en tierra. La definición se alcanzó por mayoría simple y reflejó un escenario político dividido: los cambios se aprobaron por la mínima diferencia, con ocho votos a favor y siete en contra. El legislador del Movimiento Popular Fueguino (MPF) Pablo Villegas, calificó la ley de “inconstitucional” y dejó entrever la posibilidad de que sea objeto de revisión judicial.

Entre los aspectos centrales de la ley, se mantiene la prohibición total de actividades de cultivo y producción de salmónidos en aguas del Canal Beagle y otros entornos, como la Laguna Esmeralda y el Lago Fagnano. Sin embargo, se habilita permisos para desarrollar la actividad en otros cuerpos de agua. Por ejemplo, estipula el uso consultivo de las aguas y la continuación del resguardo y repoblamiento de peces bajo los parámetros de sustentabilidad definidos por la Ley provincial de Aguas 1.126.

Acompañaron el proyecto los legisladores Juan Carlos Pino y Virgilio García (PJ); Federico Greve (FORJA); Myriam Martínez (FORJA); Luciano Selzer y Graciania (LLA); Gisela Dos Santos (ST) y Matías Lapadula (PG), conformando la mayoría necesaria para su aprobación. En tanto, votaron en contra Raúl Von der Thusen y Jorge Lechman (SF); Pablo Villegas y Damián Löffler (MPF); Federico Sciurano (PG); Victoria Vuoto (PJ) y Laura Colazo (PV), quienes alertaron sobre los riesgos ambientales y cuestionaron la falta de consenso social para avanzar con la actividad.

Tras la votación en Ushuaia, el gobernador Melella celebró la aprobación y la calificó como “un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego”. A través de sus redes sociales, agradeció a los legisladores que acompañaron la iniciativa y afirmó que la norma “actualiza y fortalece el marco normativo para el desarrollo acuícola”. Pese a la efusividad del mandatario provincial, la sanción abre ahora un escenario de alta conflictividad social y política, con posibles movilizaciones y acciones judiciales impulsadas por sectores que rechazan la instalación de salmoneras en aguas fueguinas.

Salmoneras: ambientalistas advierten que la modificación de la Ley 1355 "comprometerá el futuro"

El proyecto de Melella recibió innumerables críticas por avanzar en el sistema legislativo de espaldas a la sociedad civil y frente al modelo chileno, que viene demostrando los impactos socioambientales de las salmoneras, mientras que esta industria sigue siendo uno de sus principales pilares económicos.

El presidente de la Fundación Ushuaia XXI, Julio César Lovece, advirtió que la modificación de la ley provincial "comprometerá" el "futuro" y el de las "próximas generaciones". "Nadie duda de que la producción industrial de salmones, bajo un modelo depredador e insensible, es altamente contaminante y agresiva. Privatizará nuestras costas y contaminará nuestras aguas. Todo bajo un argumento que se repite sin mayor sustento, dos palabras se repiten como un mantra: trabajo y desarrollo", afirmó Lovece en declaraciones para El Cronista Urbano por Radio Provincia Ushuaia.

Asimismo, argumentó que la postura en contra de esta controversial actividad "no es un capricho de un sector ambientalista como lo encasillan, es el sector de una población que ha dicho que no quiere vivir de esto y que no quiere esto" para las aguas provinciales.

En tanto, el ambientalista pidió que "la gente le preste atención a esto más allá de los problemas que pueda estar viviendo". Y apuntó: "Que guarde en su memoria los nombres de aquellos que van a traicionar sus principios, y que le hagan pagar el costo más elevado posible. Y esto se lo extendemos al señor gobernador".