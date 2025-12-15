El objetivo del análisis técnico en marcha es contar con información objetiva y rigurosa antes de avanzar en cualquier definición sobre el proyecto.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició el análisis técnico correspondiente al proyecto de Monorriel sobre la Avenida General Paz orientado a aliviar la carga de tránsito.

La obra, que busca tomar ventaja de la infraestructura ya existente para así agregar nuevas vías de descongestión del flujo vehicular, según aclaró el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri. El jefe de Gobierno también se refirió a opciones que permitan bordear la Ciudad sin necesidad de atravesar el centro.

“La idea es hacer ahí arriba un Monorriel y estacionamientos abajo que le permitan a la gente llegar en auto, tomar el Monorriel y luego utilizar otro tipo de transporte público”, agregó el mandatario porteño durante su gira por Dubái, Abu Dabi y Shanghái.

Este tipo de infraestructura se utiliza en ciudades como Tokio, Chongqing, Dubái y San Pablo para conectar zonas densamente pobladas o integrarse a redes de transporte multimodal.

¿Qué se sabe del Monorriel de la General Paz?

Desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad señalaron a La Nación que el objetivo del análisis técnico en marcha es contar con información objetiva y rigurosa antes de avanzar en cualquier definición. "El Monorriel es una alternativa para ampliar la capacidad de la red de transporte metropolitano, pero siempre sobre la base de evidencia técnica y de la coordinación con los distintos organismos involucrados”, detallaron.

Para el arquitecto, urbanista y miembro del Consejo Científico de la Biennale dello Spazio Pubblico, Andrés Borthagaray, “las soluciones de tipo Monorriel, a la luz de antecedentes internacionales, son interesantes, más bien propias de zonas urbanas de alta densidad en combinación con subtes o metros”.

Sin embargo, el especialista enfatizó que la cuestión central es cómo se evalúa su emplazamiento dentro de un marco de prioridades. “Se acaba de aprobar el presupuesto 2026, donde hay un plan plurianual de inversiones. Hay previsiones para iniciar, finalmente, una futura línea F y hay temas pendientes de distinta escala, desde la mejora de estaciones de subte y ferrocarril existentes hasta la llegada de la línea H desde Hospitales a la estación Sáenz, que permitiría completar un esfuerzo ya hecho y brindar un servicio muy necesario", comentó.

La investigadora honoraria del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, Inés Schmidt, el proyecto "pierde credibilidad" a la luz de aún no contar con precisiones respecto de la factibilidad técnica y económica.

"Si nos preguntamos cómo debería plantearse para que sea viable, antes deberíamos repreguntarnos si existe una propuesta integral para la movilidad: cuáles son las infraestructuras necesarias, cuáles son las necesidades, deseos y aspiraciones de las personas que diariamente se mueven en la ciudad metropolitana”, concluyó en diálogo con el matutino centenario.