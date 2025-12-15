Cifra de muertos por inundaciones en Bolivia trepa a 20; hay al menos 24 desaparecidos

Vista de dron muestra zonas inundadas que dejaron aisladas a comunidades tras lluvias torrenciales en la comunidad de El Torno

La cifra de muertos en Bolivia por las inundaciones provocadas por el desbordamiento de un río en la región oriental de Santa Cruz ascendió a 20 y se espera que aumente a medida que los equipos de rescate lleguen a zonas previamente inaccesibles, dijo el lunes el viceministro de Defensa, Alfredo Troche.

Las autoridades dijeron que al menos dos docenas de personas seguían desaparecidas y que cientos de familias se han quedado sin refugio tras días de intensas lluvias.

"Estamos lamentablemente con 16 cuerpos más confirmados, ya serían 20 en total. Y ya tenemos dos docenas de desaparecidos", dijo Troche al canal de televisión estatal Bolivia TV. Agregó que al menos 300 personas fueron rescatadas en helicóptero y unas 2.100 familias se han visto afectadas hasta el momento en la zona del río Piraí.

Las fuertes lluvias comenzaron el sábado temprano, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.

Una sobreviviente, visiblemente conmocionada, contó que quedó atrapada hasta que los vecinos la alcanzaron.

"Yo me asusté. Ya no podía hacer nada. Hablé a mis vecinos, les grité (...) contó Saturnina Quispe. "Al camino salimos, no podíamos pasar", agregó.

Imágenes de video mostraron un puente sobre un río cediendo ante la fuerza del agua de la inundación, mientras los equipos se movilizaban con maquinaria pesada para limpiar los escombros y tratar de restablecer el acceso a las comunidades afectadas.

Las autoridades esperan que las condiciones climáticas mejoren en los próximos días, lo que facilitará las tareas de rescate a medida que los niveles de agua retroceden.

Meteorólogos han advertido sobre los efectos combinados de los fenómenos climáticos El Niño y La Niña, que están generando lluvias más intensas en la cuenta del Amazonas.

El presidente boliviano Rodrigo Paz, quien asumió el cargo el mes pasado, se reunió con expertos, miembros del gabinete y científicos el domingo para evaluar la situación.

Paz criticó a gobiernos anteriores por dejar al Estado sin recursos suficientes para responder ante emergencias y también apuntó a la deforestación generalizada en las últimas dos décadas como un factor que agravó las inundaciones, señalando que Bolivia perdió 10,4 millones de hectáreas por incendios en 2014, la peor crisis de incendios forestales de su historia.

"En los siguientes días, tendremos precipitaciones muy complicadas. O sea, que esto no termina, recién comienza", dijo Paz a periodistas el domingo.

Con información de Reuters