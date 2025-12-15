José Antonio Kast, ganador del balotaje en Chile y presidente electo por los próximos 5 años, tiene un oscuro pasado familiar. Su padre, Michael Kast Michele, fue miembro del partido Nazi y emigró a Latinoamérica tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

Una investigación de Associated Press confirmó que Michael Kast (1924-2014) se afilió al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP) el 1 de septiembre de 1942, con el número de socio 927183. Aunque desde el gobierno federal de Alemania no pudieron confirmar con certeza que se trate del padre de Kast, la fecha y lugar de nacimiento coinciden.

La historia familiar de Kast y su pasado nazi

El propio José Antonio Kast reconoció que su padre se enlistó en el ejército nazi, pero aclaró que fue "por obligación". Michael Kast Schindele combatió durante la Segunda Guerra Mundial, primero como soldado raso y luego en la Wehrmacht, las fuerzas armadas alemanas. La afiliación al partido nazi era voluntaria, pero Kast se unió a él en 1942, cinco meses después de cumplir los 18 años, la edad mínima requerida para ser miembro. Se presume que formó parte de las Juventudes Hitlerianas durante al menos cuatro años antes de ingresar al partido, y habría sido recomendado por el líder local.

Tras la derrota nazi, Kast padre escapó del campo de prisioneros de Trento, en Italia, y cruzó los Alpes a pie hasta su pueblo natal en Baviera. Allí se casó con Olga Rist Hagspiel y tuvieron a sus dos primeros hijos, Michael y Bárbara, en la Alemania ocupada por las potencias aliadas.

El padre de José Antonio Kast fue militante y soldado nazi. Su hermano, funcionario de Pinochet. Hoy es un aliado de Javier Milei.

Antes de que terminara la guerra, Michael Kast consiguió documentos de la Cruz Roja y, aconsejado por un amigo, destruyó su carnet de oficial para quedarse solo con el de esa institución. Más tarde, un ex oficial nazi que había emigrado a Chile, Erik Wünsch, lo ayudó a obtener visas para salir de Alemania.

La familia Kast emigró a Latinoamérica en 1951, primero a Argentina y luego a Linderos, en la provincia chilena de Maipo. Allí levantaron una fábrica de embutidos tradicionales alemanes y ampliaron su familia con ocho hijos más. José Antonio es el menor de diez hermanos.

En la vida política, José Antonio comparte el protagonismo con su hermano mayor Miguel Kast, quien fue ministro de Planificación Nacional (1978-1980) y ministro de Trabajo y Previsión (1980-1982) durante la dictadura de Augusto Pinochet. El actual candidato presidencial se manifestó en varias ocasiones a favor de Pinochet y afirmó que si el dictador todavía viviera "votaría por Kast".