Quién fue Michael Kast, el padre del candidato a presidente de Chile: su vínculo con el nazismo

El candidato presidencial José Antonio Kast, que se posiciona como el favorito a ganar el balotaje de Chile en diciembre, tiene raíces ligadas al nazismo: su padre, Michael Kast Michele, fue miembro del partido Nazi y migró a Latinoamérica tras la derrota.

A pesar de que a lo largo de los años, el político ha intentado desmentirlo y negó los rumores, una investigación de Associated Press logró confirmarlo. Ya que encontraron un documento de identidad conservado en el Archivo Federal alemán que establece que Michael Kast (1924-2014) se afilió al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, el NSDAP a mediados de la II Guerra Mundial. Se afilió el 1 de septiembre de 1942 bajo el número 927183.

El padre de José Antonio Kast hizo el servicio militar obligatorio, pero también fue parte del Partido Nazi

Si bien desde el gobierno federal de Alemania no pudieron confirmar exactamente que se trata del padre de Kast, señalaron que la fecha y el lugar de nacimiento coinciden con la del padre de José Antonio. El candidato ha reconocido que su padre se alistó en el ejército nazi, pero señaló que fue por "obligación".

Cuáles fueron los vínculos de Michael Kast con el nazismo: por qué migró a Chile

Michael Kast Schindele fue combatiente de la Segunda Guerra Mundial, primero como soldado raso y luego formó parte de la Wehrmacht, las fuerzas armadas de Hitler creadas para la represión interna. De acuerdo a especialistas consultados por AP, durante la Alemania de Adolf Hitler el servicio militar sí era obligatorio, pero no hacía falta afiliarse al partido nazi. En concreto, los más de 7 millones de afiliados se habían unido de manera voluntaria.

“Kast se unió al partido en 1942 a los cinco meses de cumplir los 18 años, la edad mínima requerida para ser miembro. Probablemente, fue miembro de las Juventudes Hitlerianas durante al menos cuatro años antes de unirse al partido y habría sido recomendado por el líder del distrito”, explicó Armin Nolzen, un historiador alemán que investiga las afiliaciones al NSDAP.

Olga Rist Hagspiel y Michael Kast llegaron a Latinoamérica en 1951 con sus dos hijos y tuvieron otros ocho

Tras la rendición del nazismo, Kast padre logró escaparse del campo de prisioneros de Trento, norte de Italia, y logró cruzar los Alpes a pie hasta su pueblo natal Baviera. Allí se casó con la católica Olga Rist Hagspiel y sus dos primeros hijos, Michael y Bárbara, nacieron en la Alemania ocupada por las potencias aliadas.

El soldado logró obtener documentos de la Cruz Roja antes de que la guerra finalizará. Un amigo lo convenció para que destruyera su carnet de oficial de ejército y se quedará solo con el de la Cruz Roja. Luego fue contactado por Erik Wünsch, un ex oficial del ejército nazi que había emigrado a Chile tras la guerra y lo ayudo a conseguir las visas para abandonar Alemania.

Cómo llegaron los Kast a Latinoamérica

La familia migró a Latinoamérica en 1951. Primero pasaron por Argentina y luego cruzaron a la ciudad de Linderos, en la provincia chilena de Maipo. Lograron construir su fortuna al abrir una fábrica de embutidos tradicionales alemanes y agrandaron su familia: tuvieron otros ocho hijos.

José Antonio es el menor de los diez hermanos. Sin embargo, comparte su labor política en la derecha chilena con su hermano Miguel Kast, quien 18 años mayor fue ministro de Planificación Nacional de Chile (1978-1980) y ministro de Trabajo y Previsión (1980-1982), cargos que tuvo como funcionario de la dictadura de Augusto Pinochet. Y es que justamente el actual candidato presidencial se ha manifestado a favor de Pinochet y ha sostenido que si el dictador chileno todavía viviera "votaría por Kast".