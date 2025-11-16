La presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, inficó que los primeros resultados de las elecciones presidenciales se darán a conocer alrededor de 20.

Chile vivió una elección histórica, ya que fue la primera vez que el voto fue obligatorio. Un poco menos 16 millones de chilenos estaban habilitados a elegir al sucesor o sucesora de Gabriel Boric este domingo 16 de noviembre en los comicios que finalizaron a las 18 (hora local). La presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, adelantó que los primeros resultados de las elecciones presidenciales se darán a conocer alrededor de 20.

"Primero tenemos que contar y hacer el escrutinio de los votos para Presidente de la República, entonces si se cumple el horario de votación, que es desde las 08:00 hasta las 18:00, debiéramos tener ya una cierta claridad de un resultado preliminar alrededor de las 20:00", indicó Figueroa, en diálogo con Radio Cooperativa.

Ocho candidatos compitieron es estas elecciones presidenciales: Jeannette Jara; José Antonio Kast Rist; Johannes Kaiser; Evelyn Matthei; Franco Parisi; Harold Mayne-Nicholls; Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Antonio Artés Brichetti.

El próximo mandatario será quien obtenga mayoría absoluta, es decir, más de la mitad de los votos válidamente emitidos. Sin embargo, las encuestas marcaron que lo más probable es que haya una segunda vuelta entre Jara y algunas de las opciones de las expresiones de derecha (Kast, Kaiser o Matthei).

Según las encuestas, lo más probable es que haya segunda vuelta en Chile.

¿Cuándo sería el balotaje en Chile?

En caso de darse una segunda vuelta, la fecha establecida por el Servel para esta segunda votación es el próximo domingo 14 de diciembre.

Chile: ¿A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones parlamentarias?

"Hay elección de senadores en siete regiones y después la Cámara de Diputados, así que también debiera ser alrededor de las 21:30 o 22:00 horas tener un panorama más claro", explicó la presidenta del Servel.