Mónaco vs Galatasaray: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Champions

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo martes 9 de diciembre, Galatasaray visita a Mónaco en el estadio Stade Louis II, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Champions.

Así llegan Mónaco y Galatasaray

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions

Mónaco llega con resultado de empate, 2-2, ante Pafos. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Galatasaray en partidos de la Champions

Galatasaray cayó derrotado 0 a 1 ante U. Saint-Gilloise. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez y ganó 3. Ha marcado 8 goles y recibió 7.

Horario Mónaco y Galatasaray, según país