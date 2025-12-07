La nueva serie argentina de Netflix para recibir el Año Nuevo.

Netflix presentó el tráiler, arte principal y nuevas imágenes de El tiempo de las moscas, la nueva miniserie hecha en Argentina, protagonizada por Carla Peterson y Nancy Dupláa, que estrena globalmente el 1 de enero de 2026. Basada en las novelas Tuya y El tiempo de las moscas de Claudia Piñeiro, la producción combina las tramas de ambas obras literarias que cuentan la historia de una misma protagonista, mientras aborda temas como la amistad y la libertad en un relato cargado de humor, suspenso y situaciones entrañables.

El tiempo de las moscas está dirigida por Ana Katz (Terapia Alternativa, Una novia errante) y Benjamin Naishtat (Puan, El Jardin de Bronce), y producida por Vanessa Ragone (Elena sabe, Betibú, Las viudas de los jueves). Cuenta la historia de dos ex presidiarias se convierten en heroinas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir. Luego de aceptar un encargo, Inés (Carla Peterson) y La Manca (Nancy Dupláa) intuyen que les han tendido una trampa y deben convertirse en detectives de su propia vida. Armadas de valentia, aunque con cierta torpeza, ambas deberán apoyarse mutuamente para atravesar un camino lleno de engaños y peligros.

Junto a Peterson y Dupláa, completan el reparto Valeria Lois, Osqui Guzmán, Diego Velázquez, Jimena Anganuzzi, Carlos Belloso y Diego Cremonesi, acompañados de un gran elenco. El guion está a cargo de Gabriela Larralde y Nicolás Diodovich, con la colaboración autoral de Leandro Custo. Completan el reparto: Lola Berthet, Julia Dorto, Ana Castro, Julieta Laso, Ezequiel Radusky, Mariano Sayavedra, Susana Varela, Maria Marull, Mercedes Moltedo, Ginette Revnal, Diego Gentile, Rudy Chernicoff, Maria Rosa Fugazot, Juan Luppi, Susana Varela, Claudia Cantero y Claudia Piñeiro.

Cuántos capítulos tiene la serie El tiempo de las moscas

El tiempo de las moscas tendrá 6 capítulos de media hora cada uno y se une a la lista de producciones basadas en novelas de Claudia Piñeiro como las películas Betibú, Las viudas de los jueves, Las grietas de jara y las recientes series Las maldiciones y El reino.