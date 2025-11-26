Preocupación por la salud de Luca Martin: fue internado de urgencia

Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, debió ser internado.

Luca Martin compartió en Instagram una imagen que llamó de inmediato la atención: se lo veía internado, con la bata del hospital puesta y recostado en una camilla, mientras Pablo Echarri —pareja de su mamá— le alcanzaba un plato de comida. La foto, tan insólita como el momento, acompañaba una confesión sincera del joven: “Foto de ayer. Tuve un dolor en la espalda, me quedé sin aire un rato y me asusté… momento vergüenza eterna”, escribió.

Aunque evitó dar detalles médicos, sí quiso dejar claro que el episodio ya había quedado atrás. “Por suerte no pasó nada y estoy bien. Y ahora tengo esta foto épica para siempre. Gracias por preocuparse”, agregó el joven sin dar más detalles intentando bajar la ansiedad de quienes lo siguen y suelen acompañarlo en redes.

Pablo Echarri acompañó a Luca Martin en su internación.

Desde Pronto se comunicaron con Matías Martin, que confirmó que la situación no pasó de una revisión preventiva. “Se sentía mal y fue a una guardia, lo dejaron en observación mientras le hacían análisis y ya se volvió a su casa”, explicó el conductor, dejando en claro que el cuadro no representó un riesgo mayor.

Las últimas declaraciones de Luca Martin sobre su salud

Semanas atrás, en diálogo con Pronto, el joven había mencionado algunos temas vinculados a su salud. “Tengo sobrepeso y cuando decís sobrepeso, la gente flashea obesidad pero no, no soy obeso por suerte. Tengo sobrepeso pero nada que no pueda bajar”, comentó entonces. También habló de cómo ese cuadro impacta en su vida cotidiana: “Tengo sobrepeso desde siempre, es decir, unos kilos de más”, explicó, y detalló: “Tengo unos ligeros problemas de salud que vienen con eso: me canso más rápido, a veces me falta el aire, aparece la apnea a veces cuando duermo”.