Samsung se suma al Black Friday con descuentos, combos, cuotas sin interés y más

Samsung anunció su participación en el Black Friday, que tiene lugar entre el 25 y 30 de noviembre, con una propuesta agresiva para el mercado. La misma incluye descuentos de hasta 47%, financiación en 12 cuotas sin interés y un abanico de promociones que abarcan celulares, tablets, notebooks, televisores, barras de sonido, monitores y electrodomésticos. A eso se suma el Plan Canje, que permite entregar dispositivos usados como parte de pago para acceder a un precio final más conveniente.

Esta estrategia posiciona a Samsung como uno de los protagonistas de la temporada de compras, con ventajas dirigidas al consumidor local y ofertas por tiempo limitado en su tienda oficial.

Descuentos en celulares y accesorios

En la categoría celulares, Samsung ofrece rebajas que van del 15% al 30%, con beneficios extra para quienes pagan en un solo pago. La Galaxy S25 Series —que incluye Galaxy S25, S25+ y S25 Ultra— se posiciona como una de las protagonistas del Black Friday, con hasta 15% de descuento y precios especiales al contado.

También hay ofertas en modelos como Galaxy S24 FE, con 20% de descuento, y en la gama media Galaxy A56, además de promociones en Galaxy A06 y A16 para quienes buscan opciones más accesibles.

En accesorios, la marca destaca los Galaxy Buds3, con hasta 39% off, y el Galaxy Watch8, su smartwatch más reciente, con 28% de descuento. Ambos integran funciones inteligentes y de salud pensadas para complementar el ecosistema Galaxy.

Tablets, notebooks, TVs y Plan Canje

Dentro de Galaxy Tabs, se ofrecen modelos como Galaxy Tab S10 FE+ y Galaxy Tab S10 Lite con descuentos de hasta 31%, orientados a productividad, estudio y entretenimiento, con pantalla grande y S Pen incluido.

En notebooks, la línea Galaxy Book3 y Galaxy Book4 también aparece en promoción, con rebajas que alcanzan el 47% en algunos modelos, combinando diseño en aluminio, buena autonomía y una integración fluida con otros dispositivos Galaxy.

El Black Friday de Samsung suma además combos de TV + barra de sonido, con televisores Neo QLED, QLED y OLED en hasta 12 cuotas sin interés, y descuentos en barras de sonido pensadas para mejorar la experiencia audiovisual.

Por último, la campaña incluye ofertas en electrodomésticos —como heladeras, lavarropas y aires acondicionados con tecnología inverter— y la posibilidad de acceder al Plan Canje para entregar equipos usados y obtener un bono de descuento en la compra de nuevos productos, tanto en tiendas oficiales como en la tienda online. Las ofertas de Samsung para Black Friday en Argentina se encuentran disponibles en su tienda online oficial.