El hijo de Nancy Dupláa confirmó la verdad de su relación con Muscari: "Energía sexual".

Luca Martin, hijo de la actriz Nancy Dupláa y el conductor Matías Martin, reveló cuál será su próximo gran paso en el espectáculo, de la mano del director José María Muscari. El anuncio del joven y la reacción de su familia ante la arriesgada propuesta "hot" de Muscari.

A través de su cuenta de Instagram, Luca Martin anunció su incorporación al elenco de Sex en la temporada de verano 2025, en el Gorriti Art Center, y remarcó: "¿Listo para quedar hipnotizado por el inmenso poder de mi energía sexual? 6 de enero… ". El joven acompañó la publicación con una serie de fotos con su nuevo look para la obra que ya lleva más de tres años en cartel con gran repercusión en el público.

Además, Luca Martin se refirió a su nuevo desafío laboral y en declaraciones a Teleshow expuso: "Vi el show mucho antes de recibir la propuesta. Fui solo y otra vez con amigos en momentos claves de mi vida. Es un lugar donde la sexualidad es libre y estoy orgulloso de sumarme a esta aventura. José (Muscari) me escribió y me dijo que le gustaba mi impronta, mi cara, la actitud y acá estamos enfocados para el verano".

"Voy a hablar sobre mí, mi mirada y lo que vivo desde mi bisexualidad y la inseguridad sexual que, un poco, es lo que vivo yo", añadió Luca sobre el personaje que le tocará interpretar en la temporada de verano de Sex. Por otro lado, contó cuál fue la reacción de Nancy Dupláa y Matías Martin ante su debut en el teatro: "Mis papás están muy felices con la noticia de que me sumo al show. Me acompañan en las decisiones que tomo y me preguntan sobre mi rol en SEX. Mi mamá está muy contenta porque voy a trabajar con Diego (Ramos) y Julieta (Ortega), amigos de ella desde siempre".

El hijo de Matías Martin y Nancy Dupláa contó cómo descubrió que es bisexual

En una sincera entrevista con la revista Gente, el joven reveló que se identifica como bisexual y no teme hablar de su verdad. “A mí me gustan las personas más allá de su sexo”, expresó con confianza, dejando claro que tuvo relaciones tanto con hombres como con mujeres. "Yo no soy heterosexual, hasta hace poco estuve en pareja con una chica, pero sigo siendo bisexual, o sea no se apaga eso de tu cabeza", aseguró al hablar de su ruptura con Eugenia. Luego, agregó: "Salí mucho con pibes toda mi vida, con flacos de mi edad, un poco más grandes".

Por último, reflexionó sobre sus propias dudas a la hora de definir su sexualidad: "Por mucho tiempo pensé que era solo gay, salí con muchos tipos y era como: 'Capaz es esto lo que hay para mí' y un día salí con una piba y era como: 'Me encantan las chicas, son hermosas'".