iPhone 17 llegó oficialmente a la Argentina: modelos, precios y financiación

La última generación de celulares de Apple —compuesta por el iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y 17 Pro Max— ya desembarcó oficialmente en la Argentina. Claro, maximstore y MacStation fueron los primeros distribuidores autorizados en poner a la venta los nuevos equipos, mientras que Mercado Libre anunció que sumará su tienda oficial de Apple en los próximos días. La llegada marca uno de los lanzamientos tecnológicos más esperados del año en el país.

Los nuevos iPhone 17 llegan con un sistema de cámaras renovado, mejoras de rendimiento gracias al chip A19 y A19 Pro, más autonomía y funciones de inteligencia artificial pensadas para fotografía, productividad y experiencias personalizadas. También estrenan un diseño más liviano y colores exclusivos según el modelo.

Precios y disponibilidad en Argentina

Claro comenzó a vender todos los modelos desde el 19 de noviembre con un beneficio de lanzamiento: 10% de descuento en pago único, financiación con tarjetas y plan canje. Los precios con descuento son:

iPhone 17 Pro 512GB: $3.149.999

iPhone Air 512GB: $2.879.999

iPhone 17 512GB: $2.429.999 (sin stock al momento de la publicación)

En maximstore, el iPhone Air arranca en $2.759.000 y el iPhone 17 Pro en $3.249.000, con hasta 24 cuotas fijas.

MacStation, por su parte, ofrece:

iPhone 17 Pro Max: $2.999.990

iPhone 17 Pro: $2.699.990

iPhone Air: desde $2.499.990

iPhone 17: desde $1.999.990

Todos con disponibilidad en tiendas físicas y venta online con envíos a todo el país.

Mercado Libre sumará en noviembre su tienda oficial de Apple, con envíos rápidos, cuotas sin interés, Compra Protegida y plan canje de hasta $700.000 en crédito de Mercado Pago.

Precios en Tiendamia y comparación con EE. UU.

Tiendamia ya comercializa la línea iPhone 17 con fuertes promociones (40% a 55% OFF dependiendo el modelo). Algunos valores de referencia:

iPhone 17 Pro 512GB: $2.671.184

iPhone Air 512GB: $2.362.153

iPhone 17 Black 256GB: $1.716.569

En Estados Unidos, los precios sin impuestos arrancan en:

iPhone 17 (256GB): u$s799

iPhone Air (256GB): u$s999

iPhone 17 Pro (256GB): u$s1.099

¿Conviene comprar el iPhone 17 en Argentina?

Aunque los valores locales son más altos que en EE. UU., los canales oficiales ofrecen ventajas clave: garantía válida en Argentina, soporte técnico certificado, repuestos originales, financiación en cuotas y plan canje. Para quienes buscan tranquilidad y respaldo posventa, la diferencia de precio puede justificarse.

La familia iPhone 17 ya está disponible en el país y con múltiples opciones de compra, financiación y entrega inmediata.