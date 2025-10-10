iPhone 17 vs iPhone 16: ¿tiene sentido comprar el nuevo celular de Apple?

Si ya tenés un iPhone 16, cambiar al 17 no es un paso menor: implica evaluar qué mejoras ofrece frente al costo. Vamos a ver dónde Apple puso foco, cuáles son las diferencias más notables y en qué casos conviene dar el salto.

Principales mejoras del iPhone 17

Pantalla más fluida y brillante : el iPhone 17 incorpora una pantalla OLED de 6,3″ con modo ProMotion de 120 Hz y brillo pico de 3.000 nits, frente a los 60 Hz y 2.000 nits del iPhone 16.

Nuevo chip A19 : el modelo 17 integra el procesador A19, que promete mayor rendimiento y eficiencia energética frente al A18 del iPhone 16.

Cámaras mejoradas : el ultra gran angular pasa de 12 MP en el iPhone 16 a 48 MP en el iPhone 17. También la cámara frontal da un salto a 18 MP con funciones como Center Stage.

Autonomía y carga rápida : Apple declara hasta 30 horas de reproducción de video en el 17, frente a 22 horas del 16. Además soporta carga rápida de 40 W (50 % en aproximadamente 20 minutos).

Almacenamiento base más generoso: el iPhone 17 ya no ofrece versión de 128 GB como punto de partida; viene directamente desde 256 GB.

¿En qué casos conviene quedarse con el iPhone 16?

Si valorás un dispositivo más compacto o liviano, el iPhone 16 sigue siendo cómodo, ya que la versión 17 es un poco más grande y pesada.

Si no necesitás la fluidez de 120 Hz o mejoras fotográficas avanzadas, el iPhone 16 sigue rindiendo muy bien.

En cuanto al precio, el 16 suele conseguirse con descuentos tras la salida del nuevo modelo, lo que mejora la relación costo / beneficio.

En resumen: si usás mucho la cámara selfie o ultra gran angular, disfrutás de pantallas fluidas en videojuegos o apps exigentes, o simplemente querés asegurar un equipo “a prueba de futuro”, el salto al iPhone 17 tiene sentido. Pero si tu iPhone 16 te sigue funcionando excelente y buscás ahorrar, no es obligatorio actualizar: seguís con un equipo muy competente.