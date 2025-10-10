iPhone 17 vs iPhone 16: ¿tiene sentido comprar el nuevo celular de Apple?

Si ya tenés un iPhone 16, cambiar al 17 no es un paso menor: implica evaluar qué mejoras ofrece frente al costo. Vamos a ver dónde Apple puso foco, cuáles son las diferencias más notables y en qué casos conviene dar el salto.
Principales mejoras del iPhone 17
-
Pantalla más fluida y brillante: el iPhone 17 incorpora una pantalla OLED de 6,3″ con modo ProMotion de 120 Hz y brillo pico de 3.000 nits, frente a los 60 Hz y 2.000 nits del iPhone 16.
-
Nuevo chip A19: el modelo 17 integra el procesador A19, que promete mayor rendimiento y eficiencia energética frente al A18 del iPhone 16.
-
Cámaras mejoradas: el ultra gran angular pasa de 12 MP en el iPhone 16 a 48 MP en el iPhone 17. También la cámara frontal da un salto a 18 MP con funciones como Center Stage.
-
Autonomía y carga rápida: Apple declara hasta 30 horas de reproducción de video en el 17, frente a 22 horas del 16. Además soporta carga rápida de 40 W (50 % en aproximadamente 20 minutos).
-
Almacenamiento base más generoso: el iPhone 17 ya no ofrece versión de 128 GB como punto de partida; viene directamente desde 256 GB.
¿En qué casos conviene quedarse con el iPhone 16?
-
Si valorás un dispositivo más compacto o liviano, el iPhone 16 sigue siendo cómodo, ya que la versión 17 es un poco más grande y pesada.
-
Si no necesitás la fluidez de 120 Hz o mejoras fotográficas avanzadas, el iPhone 16 sigue rindiendo muy bien.
-
En cuanto al precio, el 16 suele conseguirse con descuentos tras la salida del nuevo modelo, lo que mejora la relación costo / beneficio.
En resumen: si usás mucho la cámara selfie o ultra gran angular, disfrutás de pantallas fluidas en videojuegos o apps exigentes, o simplemente querés asegurar un equipo “a prueba de futuro”, el salto al iPhone 17 tiene sentido. Pero si tu iPhone 16 te sigue funcionando excelente y buscás ahorrar, no es obligatorio actualizar: seguís con un equipo muy competente.