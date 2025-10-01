Premiere llega a iPhone: cómo descargarlo gratis

La llegada de Premiere a iPhone marca un antes y un después para la edición de video en dispositivos móviles. Ahora, cualquier usuario puede acceder a las potentes herramientas de Adobe, hasta ahora reservadas para computadoras y tablets, desde la comodidad de su teléfono. ¿Cómo descargarla, qué ofrece y cuáles son sus ventajas? Te lo contamos acá.

¿Qué podés hacer con Premiere en iPhone?

Premiere para iPhone trae funciones avanzadas de edición de video en una interfaz adaptada para pantallas táctiles. Vas a poder:

Recortar, unir y reorganizar clips de video con facilidad.

Aplicar transiciones, filtros, efectos visuales y de sonido en pocos pasos.

Añadir textos, subtítulos y música directamente desde la app.

Usar plantillas prediseñadas para redes sociales como Instagram , TikTok o YouTube .

Sincronizar tus proyectos con la nube de Adobe y seguir editando desde la PC, Mac o iPad, manteniendo siempre la última versión de tu video.

Exportar videos en diferentes resoluciones y formatos, según tus necesidades.

Cómo descargar Premiere gratis en iPhone

El proceso es simple y no requiere suscripción inicial:

Ingresá a la App Store desde tu iPhone. Buscá “Adobe Premiere Rush” (nombre oficial de la versión móvil). Tocá “Obtener” o “Instalar” y esperá que finalice la descarga. Iniciá sesión con tu cuenta de Adobe (podés crear una gratis) para empezar a editar. Ya podés usar la versión gratuita, que incluye la mayoría de las funciones esenciales.

Si necesitás opciones más avanzadas, como exportaciones ilimitadas o herramientas premium, podés suscribirte a un plan de pago desde la misma app, pero no es obligatorio para empezar.

Con Premiere en tu iPhone, editar videos como un profesional ahora es más fácil y accesible que nunca. Ideal para creadores de contenido, estudiantes, marcas o cualquiera que quiera elevar la calidad de sus videos sin complicaciones. ¿Te animás a probarla?