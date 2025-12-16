Festival Ritual Criollo: furor por el ciclo de folklore más esperado en la Ciudad de Buenos Aires.

Los fanáticos de folklore se preparan para la llegada del Festival Ritual Criollo, que se realizará este martes 16 de diciembre se realizará el en la Ciudad de Buenos Aires. Comenzará a las 21 horas y el escenario esta vez será Galpón B, ubicado en Cochabamba 2536 (San Cristobal, CABA).

Se trata de un encuentro que propone celebrar la música popular argentina desde la cercanía y el intercambio artístico. El festival estará encabezado por Juan Falú y contará con la participación de Manu Sija, Dúo Bote (Flor Bobadilla Oliva y Abel Tesoriere), Nadia Szachniuk, Seva Castro, Julia Moscardini, Rudi Flores, Florencia Bernales, Victoria Birchner, Mariano Loiácono, Claudio Sosa y Mora Martínez.

Festival Ritual Criollo: de qué trata la propuesta y cómo se originó

Este festival surge como una extensión del ciclo Ritual Criollo, impulsado por Claudia Regina Martínez y Gabriel Plaza, con el objetivo de dar visibilidad a la música popular argentina y generar espacios de encuentro en un contexto donde los ámbitos de difusión cultural se vuelven cada vez más escasos.

El proyecto nació en el bar Los Galgos, con una frecuencia de dos o tres fechas mensuales a lo largo del año, y fue creciendo tanto en convocatoria como en diversidad regional. "Después de muchas noches compartidas en Los Galgos, sentimos que era el momento de reunir a lxs músicxs que pasaron por el ciclo y celebrarlo colectivamente", explican los organizadores.

Desde que comenzó, se pensó como un refugio para la música de raíz, apostando a una mirada amplia del folklore, lejos de estereotipos. “El folklore no es un cliché: es diverso, profundo y está en permanente movimiento”, sostienen los músicos.

Para los organizadores, la figura de Juan Falú es “el corazón de estos encuentros”, no solo por su trayectoria sino por la manera en que encarna el espíritu de la guitarreada, este espacio donde el tiempo se desacelera y conviven la música, la palabra, el silencio, el humor y la poesía.

Además, este ciclo muchas veces permite que artistas del público se sumen a cantar, borrando las fronteras entre los artistas del escenario y el público. “Queremos que quien asista no solo escuche música, sino que se reconecte con una identidad que forma parte de todos, aunque a veces esté dormida”, concluyen.

