Furor en el folklore y la cumbia por Luciano Pereyra y una nueva canción: “Felicidad”

El popular cantante del folklore Luciano Pereyra sigue expandiendo su universo musical con una nueva entrega de su ciclo “Ahora las bailamos”, donde incursiona con la cumbia. En esta oportunidad, el artista de Luján reversionó su balada “Es mi culpa”, en formato tropical junto a The La Planta, Un Poco de Ruido y Pinky SD. Todo mientras continúa su gira internacional “Te sigo amando”.

“Es mi culpa” es un tema que publicó Luciano Pereyra en 2017 que acumula más de 130 millones de reproducciones en plataformas musicales. Ahora, 8 años después, el famoso compositor festejó en las redes sociales: “Top 2 en YouTube Argentina, top 1 en Uruguay y la felicidad de compartirlo con The La Planta, Un poco de ruido y Pinky SD”. “Hacemos sonar este tema todo el verano??? ‘Es Mi Culpa’ versión cumbia”, completó en su publicación.

La colaboración entre el mundo del folklore y la cumbia arrancó a fines de noviembre en Buenos Aires, cuando Luciano Pereyra y The La Planta cantaron juntos esta versión cumbia en vivo durante el programa de stream “Un Poco de Ruido”. Luego, el autor de piezas inolvidables lo invitó a cantarla en uno de sus shows en el Movistar Arena, que agotaron entradas, lo que derivó en dos grandes momentos virales que suman más de 7 millones de vistas en las redes sociales.

Sin dudas, la novedosa serie “Ahora las bailamos” es una de las revelaciones musicales del año. Un proyecto que comenzó con la versión cumbia de “Si no es muy tarde”, otro éxito total, cuyo video ocupa el tercer lugar en el ranking de los videos más vistos del 2025 en YouTube Argentina. Mientras tanto, Pereyra continúa con los últimos shows del Tour “Te Sigo Amando”, cerrando otro gran año de su impecable trayectoria y preparándose para continuar su gira internacional en el 2026.

Como era de esperarse, los fans del cantante explotaron de comentarios y reacciones de cariño en el posteo de Instagram. “No podemos dejar de escucharlaaaaa”; “Fue lindo haber tenido la posibilidad de escuchar esta canción en vivo”; “Es tu culpa que yo viva pensando en ir a tus recitales”; “Amo esta versión”; “Vamoo tremenda cumbia”; “Es el tema del verano”; “Todo el día mis hijos y yo cantándola”; “Este tema se canta a todo pulmón”, fueron algunos de los mensajes.

Se publicó el ranking de YouTube 2025: el ídolo del folklore que está entre lo más visto

Se publicó el resumen anual de YouTube 2025 y se conoció que un artista que viene del folklore argentino está entre los más vistos del año. El informe en cuestión reveló qué músicos y creadores de contenido fueron los más reproducidos en Argentina.

El músico en cuestión es Luciano Pereyra, quien comenzó su carrera de la mano del folklore pero en los últimos años viró hacia otros géneros como el reggaetón, el pop y la cumbia. Fue una canción de este último género en la que Pereyra colaboró y resultó ser la tercera más reproducida en YouTube; se trata de Si No Es Muy Tarde, en colaboración con Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky S.

"El resurgimiento de la cumbia, consumida principalmente por la Generación Z, pisa fuerte. Actualmente este género musical está experimentando un renacimiento profundo en Hispanoamérica, con Argentina a la cabeza. Una nueva generación de artistas están modernizando la cumbia al fusionarla con ritmos urbanos como el trap y el reggaeton. Bandas como Ke Personajes (+2.7 millones de suscriptores) y La T y la M (+1.03 millones de suscriptores) generan mayor tracción a través de presentaciones íntimas grabadas en calles locales", reza el comunicado de la plataforma de videos.