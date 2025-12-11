Reforma laboral: cómo cambia el día de trabajo con la nueva ley de Javier Milei

El gobierno de Javier Mieli finalmente envío el proyecto de la reforma laboral al Congreso. El documento que ingresó a la Cámara Alta plantea la eliminación de diferentes normas que benefician a los trabajadores y que representan cambios significativos en sus horarios laborales, salarios, vacaciones y dinámica laboral. Además, las modificaciones tendrán consecuencias en su tiempo libre y su vida personal.





Así sería tu día de trabajo si se aprueba la reforma laboral de Milei

Denominada Ley de Modernización Laboral, la iniciativa propone eliminar los estatutos de ciertos trabajadores y establece la derogación total de diversas leyes que regulan actividades específicas de los empleados. Así, no solo ciertos trabajadores se quedarán sin beneficios como las vacaciones o indemnizaciones por despidos, sino que podrán tener grandes modificaciones en sus jornadas laborales, las tareas que realizar o el tiempo libre del que disponen.

Jornadas más flexibles y eliminación de horas extra

En caso de aprobarse la reforma, el trabajador comenzará su jornada laboral ya con un esquema más flexible y de incertidumbre que antes: la empresa puede haber cambiado horarios, modalidades y formas de trabajo, como lugar de prestación, tareas complementarias que realiza o las formas de organización. Esto se traduce a que el jefe podrá moverlo de área, cambiar sus turnos de trabajo o sus tareas sin tanta negociación previa. De acuerdo la ley, las modificaciones se dará siempre que no implique “perjuicio material o moral” para el empleado.





Los empleadores podrán pagar el almuerzo, la ropa de trabajo, la conexión a internet y el celular, pero esto no quedará en el sueldo

Además, en caso de que el trabajador deba quedarse horas extra después de lo que establece su jornada laboral, estas ya no se abonarán como extra dentro de sus haberes (hoy se pagan con recargos del 50% en días hábiles o 100% en domingos y feriados). En cambio, pasarán a acumularse en el "banco de horas": el tiempo trabajado se suma y se puede usar como descanso posterior.

Así, el empleador podrá solicitarle que se quede más horas a cambio de, en un futuro, compensarlo con una jornada más corta. Siempre que entre ambas jornadas haya 12 horas de descanso para el trabajador y un descanso semanal de 35 horas, como lo dispone el artículo 198 de la ley. La flexibilización de todas formas podría llevar a que las jornadas se extiendan mucho más o a que aumenten la presencia de contrataciones parciales.

Home office sin derecho a desconexión

Uno de los grandes cambios afectará a los empleados que hacen home office, ya que se derogará la Ley 27.555, conocida como la Ley de Teletrabajo, que garantizaba el derecho a desconexión o a realizar tareas de cuidado en casa. Así, la rutina de estos trabajadores dependerá exclusivamente de lo que negocie en su contrato individual o convenio el empleado.

Qué cambios habrá en el sueldo y las vacaciones con la reforma laboral

El sueldo se podrá cobrar en una moneda diferente al peso argentino, ya sea en dólares, euros o criptomonedas, ya que la reforma habilita el pago en moneda extranjera si así se pacta entre ambas partes. Esto podría cambiar la forma en la que los empleados gestionan su dinero en su vida cotidiana y su capacidad de ahorro.



Además, las empresas harán cargo de ciertos gastos de los trabajadores como el almuerzo, el gimnasio, la ropa de trabajo, la conexión a internet y el celular. Esto si bien estará definido como un "beneficio social", quedará fuera de los aportes jubilatorios y podría estar condicionado finalmente por el empleado.





Entre las modificaciones más preocupantes, además, se encuentra la posibilidad de tener las vacaciones fraccionadas, no menores a una semana. Sin embargo, se podrá acordar con el empleador que sea en cualquier momento del año, ya no entre octubre y abril.