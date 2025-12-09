Sorpresa por las marcas "secretas" de Shein que ofrecen calidad premium a buen precio

La plataforma Shein se consolida como una de las plataformas de moda más populares a nivel internacional.

Shein se posicionó como una de las plataformas de moda más populares a nivel mundial, gracias a su extenso catálogo y precios competitivos. Pero más allá de las ofertas visibles, existen marcas internas poco conocidas que sorprenden por su calidad y diseño sofisticado, ideales para quienes buscan prendas duraderas sin gastar una fortuna.

Una de estas líneas es MOTF, la marca premium dentro de Shein que destaca por sus acabados más cuidados y materiales superiores como lino, seda vegana y algodón orgánico. Pensada para un público que busca un estilo elegante y atemporal, MOTF ofrece prendas perfectas para la oficina o para armar un guardarropa cápsula. Lo mejor es que, pese a su calidad, sus precios siguen siendo mucho más bajos que los de marcas similares en el mercado.

Otra propuesta que gana terreno es Dazy, una línea inspirada en el streetwear coreano que combina comodidad y estilo minimalista. Sus productos más populares incluyen sudaderas, camisas oversize y pantalones con silueta relajada, todos con una calidad que supera la media habitual de Shein. Los usuarios valoran especialmente su diseño juvenil y moderno, además de mantener precios accesibles.

Para los amantes del deporte, Glowmode se presenta como una opción de activewear con prendas funcionales y cómodas. Desde leggings hasta tops y sujetadores deportivos, esta línea utiliza tejidos elásticos y transpirables que se comparan en calidad con marcas reconocidas, pero con precios hasta un 70% más bajos. Esta combinación de rendimiento y ahorro la convierte en una de las favoritas dentro del catálogo de la popular app.

Aunque MOTF, Dazy y Glowmode no suelen estar en primera plana en la web de Shein, sus seguidores son cada vez más fieles. Quienes las descubren valoran la excelente relación entre diseño, precio y durabilidad, y suelen repetir la compra. Explorar estas marcas internas puede cambiar la forma de comprar en la plataforma, accediendo a prendas que se sienten exclusivas sin salirse del presupuesto.

"Dólar Shein": ¿Cómo ahorrar hasta 25% en las compras online desde Argentina?

Más allá de la variedad y el costo, apareció un mecanismo que promete aliviar aún más el gasto: el llamado dólar Shein. Este sistema permite evitar parte de los impuestos y recargos que suelen aplicarse en las compras en el exterior cuando el pago se realiza en pesos a través de la tarjeta. Según especialistas en compras online, su uso puede significar un descuento de hasta un 25 % en el precio final del pedido.

La idea detrás del dólar Shein es sencilla: cuando una compra aparece en dólares en el resumen de la tarjeta, usualmente se convierte automáticamente a pesos con un tipo de cambio elevado, conocido como “dólar tarjeta”, que incluye impuestos y cargos extras. Sin embargo, con este método, quienes tienen dólares en cuenta o utilizan opciones de pago en esa moneda pueden abonar directamente en dólares, evitando la conversión onerosa.

De esta manera, se elimina la carga extra que encarece la compra, logrando un precio final considerablemente más bajo. Es importante aclarar que este mecanismo no se trata de un tipo de cambio oficial ni una cotización especial mágica, sino de una alternativa al dólar tarjeta que ya utilizan muchos compradores que importan a través de Shein.