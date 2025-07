Murió Shein: uno a uno, los productos que se consiguen más baratos en Once.

Shein es una aplicación china que permite comprar diversos artículos a un precio muy bajo, motivo por el que empezó a capitalizarse por todo el mundo, incluso llegó hace poco a Argentina. Hace varios meses que la aplicación está activa en el país y permite el ingreso de productos, pero pese a que muchos eligen traer cosas importadas, en Once hay muchos productos que se consiguen más baratos.

Al igual que sucede cuando se recorren las calles del barrio de Once, el catálogo de Shein contiene artículos de bazar, regalería, ropa, calzado y artículos para el hogar a precios irrisorios y con envío directo a casa. Sin embargo, tarda poco más de un mes en llegar, por lo que no se puede contar con esta herramienta en casos de emergencia. Caso contrario de lo que pasa con Once, que tiene locales físicos donde se puede asistir en cualquier momento para comprar los productos necesarios mucho más baratos que por la página internacional.

Según la investigación que hicieron los usuarios @Locaxlasofertas y @Carolacuenta, hay varios artículos de consumo masivo que están mucho más accesibles en el barrio porteño que en la página de Shein, a la que hay que sumarle el costo de envío y los impuestos. Por ejemplo, termos, auriculares, fundas y organizadores de viaje.

Uno de los artículos más comprados son los termos tipo Stanley para tomar agua, que en Shein está 22 dólares ($27.600) contra $19.000 en Once. También hay auriculares inalámbricos que en la página están $7417 y en Once a $4800. Por último, también se consigue la mini cámara que saca fotos y las imprime como estilo polaroid, que en Shein ronda los $45.0000 y en Buenos Aires está $14.000.

Cómo comprar artículos de Shein desde Argentina

Comprar en Shein desde Argentina es posible y cada vez más accesible gracias a las plataformas de pago y envíos internacionales. Para hacerlo, simplemente hay que ingresar al sitio web oficial o a la app de Shein, crear una cuenta con datos personales reales y seleccionar los productos deseados. Al momento del pago, se puede abonar con tarjeta de crédito internacional, débito o incluso con tarjetas prepagas habilitadas para compras en el exterior.

En cuanto al envío, Shein ofrece opciones estándar y express, con tiempos de entrega que suelen oscilar entre los 10 y 25 días hábiles. Desde el 2023, muchas de las compras llegan a través del Correo Argentino, y es importante tener en cuenta que pueden aplicarse impuestos de importación según el monto del pedido. Para evitar demoras, se recomienda registrar el envío en el portal de envíos internacionales de AFIP (puerta a puerta), y tener el CUIT o CUIL a mano. Además, la tienda suele lanzar promociones con envío gratuito o descuentos extra, lo que vuelve la experiencia aún más conveniente para los compradores argentinos.