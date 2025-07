Consternación en el folklore por lo que dijo Teresa Parodi: "Es la primera vez"

Teresa Parodi abrió su corazón en medio de una entrevista.

Teresa Parodi es una de las artistas más memorables del mundo del folklore argentino y en los últimos días, su nombre resonó en la música popular por el testimonio que brindó en diálogo con Infobae. La cantante de 77 años realizó una revelación inesperada que causó múltiples reacciones en las redes sociales y tiene que ver con algo que ocurrió 30 años después. "Es la primera vez que hablo", expresó.

Sin dudas que Teresa Parodi hizo historia en el ámbito del folklore que trascendió lo que es la música en sí, teniendo en cuenta que se metió en política asumiendo el cargo de ministra de Cultura desde 2014 hasta 2019, durante la presidencia de Cristina Kirchner. En una de sus recientes entrevistas, no solo repasó su trayectoria, sino que profundizó en torno al vínculo con su esposa desde hace 30 años.

Teresa Parodi habló sobre su esposa de hace 30 años

"Tengo una relación muy hermosa, muy completa, que me resulta absolutamente necesaria, me acompaña en toda mi actividad, en todo lo que desarrollo en mi vida profesional", consideró Teresa. "Es la primera vez que hablo de mi compañera en televisión porque nadie me preguntó, fue difícil en el primer momento. Pero fue muy hermoso porque creo en el amor, eso fue lo que nos hizo alcanzar la comprensión amorosa, te digo que soy una persona, pese a todo lo que pase, que soy una persona", agregó la cantante.

La referente del folklore también se refirió a los discursos de odio que llevó adelante el gobierno de Javier Milei. "Es un discurso que no respeta al ser humano y eso me parece que es muy doloroso para la sociedad, que atravesó tantas cosas difíciles, y salió adelante airosa y logró ser ejemplo en el mundo", sostuvo Parodi.