Teresa Parodi habló por primera vez de su pareja en televisión.

Teresa Parodi relató en una reciente entrevista su historia de amor con otra mujer que ya lleva más de treinta años de recorrido. El ícono del folklore argentino sorprendió con estas declaraciones, ya que nunca antes se había referido a su vida amorosa y, en su descargo, contó cuán difícil fue la situación en los 90.

La creadora de clásicos del folklore, en particular del chamamé, como Apúrate José y Pedro Canoero habló también sobre los discursos de odio del presidente Javier Milei hacia la comunidad LGBT+ y manifestó un contundente repudio al respeto. "Tengo una relación muy hermosa, muy completa, que me resulta absolutamente necesaria, me acompaña en toda mi actividad, en todo lo que desarrollo en mi vida profesional", comenzó Teresa Parodi sobre su relación amorosa con otra mujer.

"Es la primera vez que hablo de mi compañera en televisión, fue difícil en el primer momento. Pero fue muy hermoso porque creo en el amor, eso fue lo que nos hizo alcanzar la comprensión amorosa, te digo que soy una persona, pese a todo lo que pase, que soy una persona feliz", continuó Teresa Parodi, en alusión a los comienzos de su vínculo. En relación a los discursos de odio del gobierno de Milei, la ídola del folklore soltó: "En discurso que no respeta al ser humano y eso me parece que es muy doloroso para la sociedad, que atravesó tantas cosas difíciles, y salió adelante airosa y logró ser ejemplo en el mundo".

El discurso de Teresa Parodi en los Gardel 2025

"Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte", comenzó Teresa Parodi. Y sumó: "Digo no a la descalificación permanente de sociedades de gestión colectiva, que cuidan, defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y creadoras, y de los intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto. Si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner".

Teresa Parodi también apoyó al Garrahan en sus redes sociales y soltó: "Apoyo la lucha y los y las trabajadores del Hospital Garrahan. El Garrahan es una causa nacional, es el hospital de los chicos, la salud pública no se toca. Por eso nos convocamos el miércoles 11 a las 16 en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país para defender esta causa de todas y todos. Todos somos el Garrahan".