La IA reveló cómo se ve un Samsung X156 si fuera fabricado en Argentina este año para revivir uno de los celulares “simples y confiables” de los años 2000.

El Samsung X156 fue uno de los equipos presentados por la firma surcoreana en nuestro país a fines de 2005 dentro de una nueva línea de celulares que incluía también los modelos X636 y E736, con un enfoque en diseño minimalista y tecnología accesible para el usuario medio. Ahora, la Inteligencia artificial ChatGPT reveló cómo sería un modelo 2026 “Industria Argentina”, mediante a imágenes generadas en tiempo real y junto a todos los detalles técnicos.

“Comercializado en Argentina a través de operadores locales y liberado por tiendas multimarca, con presencia todavía hoy en mercado de segunda mano o como dispositivo coleccionable”, señaló la famosa IA y agregó: “El X156 quedó en la memoria colectiva de muchos usuarios como uno de los celulares ‘simples y confiables’ de mediados de los 2000 en el país —usado sobre todo para llamadas y SMS, y hasta hoy puede encontrarse en venta como teléfono vintage o usado”.

Características originales del Samsung X156 (2005-2006):

Diseño clamshell (tapita) compacto y elegante.

Pantalla a color STN de 160 × 128 píxeles y soporte para GPRS.

Batería de capacidad reducida (≈ 800 mAh) y sin cámara integrada, pensado para uso básico (llamadas, SMS).

Así es el Samsung X156 modelo 2026 “Industria Argentina”, según la IA ChatGPT

Por otra parte, la Inteligencia artificial de Open AI respondió: “Imaginemos cómo sería un Samsung X156 reinventado en 2026 con fabricación en Argentina (por ejemplo, en una planta de Tierra del Fuego con participación local en ensamblaje y partes)”. Luego enumeró las características principales que detallamos a continuación:

Diseño

Forma tipo flip inteligente (tapita moderna) con pantalla secundaria exterior OLED de 2,5″.

con pantalla secundaria exterior OLED de 2,5″. Cuerpo metálico reciclado reforzado y tacto premium con colores argentinos (Mate Negro, Plata Pampas, Azul Río).

(Mate Negro, Plata Pampas, Azul Río). Fabricación parcial en Argentina, con ensamblado local y algunos componentes regionales certificados, para reducir importaciones.

Pantallas

Interior: Pantalla principal plegable flexible AMOLED de 6,7″ con tasa de refresco de 120 Hz.

Pantalla principal plegable flexible AMOLED de 6,7″ con tasa de refresco de 120 Hz. Exterior: Pantalla secundaria táctil OLED para notificaciones, cámaras rápidas y widgets.

Cámaras

Sistema de doble cámara trasera: Principal 50 MP OIS con IA para fotografía nocturna. Ultra gran angular 12 MP.

Cámara frontal retráctil 32 MP para selfies sin notch.

Así se ve el hipotético Samsung X156 modelo 2026 “Industria Argentina”, según mostró la Inteligencia artificial ChatGPT

Batería y rendimiento

Batería 4500 mAh con carga rápida y carga inalámbrica reversible.

con carga rápida y carga inalámbrica reversible. Procesador de gama media-alta con eficiencia energética (por ejemplo, Snapdragon/Exynos adaptado).

5G / Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3 para conectividad moderna.

Software y servicios

Sistema operativo Android con One UI personalizado con funciones locales: “Modo Federal”: accesos rápidos a apps de transporte argentino, billeteras digitales locales y seguridad. Soporte de actualizaciones extendido y localización completa al español rioplatense.



Sostenibilidad y producción local