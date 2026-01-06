Alerta por coqueluche: en el 2025, los números de casos superaron su pico histórico

Debido al gran incremento de casos de coqueluche registrado en la Argentina en 2025, las autoridades vuelven a poner en foco la necesidad de vacunarse contra esta enfermedad. Los alarmantes números de casos superan los registros del pico histórico de la enfermedad, que se había dado en el año 2023. En 2025, se registró una tasa de notificación de 13,65 casos por cada 100.000 habitantes.

La Coqueluche es una enfermedad respiratoria aguda la cual puede prevenirse mediante la vacunación. Esta puede afectar a personas de todas las edades, aunque en general presenta tasas más altas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños.

Según lo establecido en el Boletín Epidemiológico Nacional Nº789, la Argentina registró un incremento de los casos de coqueluche en comparación con los datos de 2024, año en el que se había registrado un descenso de pacientes. Esta situación obligó a dar a conocer el panorama actual del país y las formas de prevención existentes.

En total se notificaron en la República Argentina 6.481 casos bajo sospecha, y de todos ellos, hubo un total de 1.055 casos que fueron confirmados. Por su parte, los casos de Coqueluche en el país se concentraron principalmente en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán.

En ese orden, las autoridades explicaron que la tasa de notificación durante el periodo 2019-2025 presentó un máximo inicial en el año 2019, el cual descendió al año siguiente. Posteriormente, desde 2021 a 2023, se presentó un incremento sostenido, alcanzando su valor más alto en el 2023. No obstante, en el año 2024 disminuyó, por lo que este nuevo incremento, que supera el pico histórico de 2023, preocupa a las autoridades del área médica.

Impacto a nivel país y vacunación

Los datos registrados apuntan a que el rango etario en el que tiene mayor incidencia la enfermedad es en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en los menores de un año. Por su parte, respecto a los fallecimientos, se notificaron un total de nueve muertes. Seis en menores de 6 meses, una en el grupo de 6 a 11 meses y dos entre los 12 y 23 meses.

En esa línea, los profesionales aseguran que la mejor herramienta para evitar la circulación de Coqueluche es la inoculación con vacunas seguras y efectivas. Esto va en detrimento de la tendencia actual que se registra a nivel mundial, regional y nacional, la cual está marcada por un descenso progresivo de las coberturas de vacunación.