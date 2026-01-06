ALERTA por lluvias en el AMBA: cuándo está pronosticado tormentas esta semana

Luego de varios días con temperaturas elevadas y cielo mayormente despejado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que habrá un regreso de las precipitaciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según lo informado por el SMN, el cambio de condiciones será perceptible a mitad de semana, con un frente frío que avanzará sobre la región, modificando el panorama térmico y favoreciendo el desarrollo de lluvias aisladas en el área.

En ese orden, está pronosticado para este miércoles el avance de un frente frío proveniente del sur, el cual se hará sentir en todo el AMBA. Para esa ocasión, la temperatura máxima prevista será de 28ºC, mientras que la mínima permanecerá en 19ºC. El cielo permanecerá mayormente cubierto y las probabilidades de lluvias aisladas se extenderán a lo largo de toda la jornada; a su vez, se espera la presencia de chaparrones por la mañana y tormentas aisladas en el resto del dia. Al mismo tiempo, la presencia de vientos se intensificará hacia el atardecer, generando una jornada inestable, con probabilidades de lluvias aisladas en todas sus franjas horarias.

Por su parte, el jueves 8 de enero continuará el descenso térmico en el AMBA, con temperaturas máximas que rondarán los 25ºC y mínimas que descenderán hasta los 16ºC, esto se sumará a una persistente circulación de aire frío desde el este. Si bien los registros del SMN no arrojan que exista probabilidad de precipitaciones, se espera que sea un día de suma nubosidad. Estas condiciones se mantendrán para el viernes 9, con temperaturas máximas de 25ºC y mínimas de 19ºC.

Habrá que esperar hasta el sábado 10 para presenciar la reaparición de las lluvias. Estas tendrán lugar de forma débil y aislada en el AMBA. A su vez, se espera una jornada con temperaturas moderadas, manteniendo una máxima de 22ºC.

Por último, se espera que el domingo 11 las condiciones climáticas se vuelvan más estables, con temperaturas en ascenso que alcancen los 28ºC y la presencia constante de sol en todo el AMBA.

Alertas meteorológicas por tormentas en el resto del país

Si bien el AMBA no se encuentra bajo advertencias específicas, si existen regiones del país en las que rigen alertas por tormentas.

De esa manera, el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el sur de Santa Fe y Catamarca, Córdoba, San Luis y Mendoza se ven afectados por dicho fenómeno.

Durante el periodo de alerta, los vientos del sudeste y este jugarán un papel fundamental en la regulación de las temperaturas y la entrada de humedad, aspectos que serán claves en la formación de nubosidad y en el potencial desarrollo de precipitaciones.